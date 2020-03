Hamburg. Die erheblichen Einschränkungen des öffentlichen Lebens in Hamburg und Norddeutschland wegen der Ausbreitung des Coronavirus' machen sich bereits bemerkbar: Leere Busse, wesentlich weniger Verkehr und weniger Menschen auf den Straßen. Alle Veranstaltungen werden verboten, Bars, Clubs, Kinos geschlossen. Restaurants dürfen nur noch öffnen, wenn zwischen den Tischen ein Abstand von anderthalb Metern sichergestellt wird. Im Kampf gegen die Pandemie kommen täglich neue Einschränkungen hinzu.

Verfolgen Sie hier im Newsblog die aktuellen Entwicklungen:

Auch Hafengeburtstag wegen Coronavirus abgesagt

Der 831. Hamburger Hafengeburtstag wird aufgrund der Corona-Pandemie ebenfalls abgesagt. Das bestätigte ein Sprecher der Wirtschaftsbehörde auf Abendblatt-Anfrage.

Emirates streicht A380-Verbindung nach Hamburg

Infolge der Corona-Krise streicht die arabische Fluglinie Emirates ihr Flugangebot zusammen. Vom morgigen Dienstag an bis zum 30. April wird die Airline ihr Angebot von Dubai nach Deutschland reduzieren. Das teilte ein Unternehmenssprecher auf Abendblatt-Anfrage mit. Nach Frankfurt und München wird von jeweils drei auf zwei tägliche Verbindungen gekürzt, nach Hamburg von zwei auf eine. Nur Düsseldorf wird unverändert zweimal täglich angeflogen.

Auf der Hamburg-Verbindung soll nur noch die Maschine um 15.20 Uhr in Fuhlsbüttel starten. Die Landung ist für 0.50 Uhr in Dubai vorgesehen. Der Start abends in Fuhlsbüttel fällt weg. Geflogen werde mit einer Boeing 777, sagte der Firmensprecher dem Abendblatt. Emirates verzichtet also auf den A380 auf der Hamburg-Strecke – zumindest für den Rest des Winterflugplans. Ab dem 29. März gelte der Sommerflugplan, hieß es. In dem soll nach derzeitigen Planungsstand dann wieder der A380 fliegen. Allerdings sei die Situation „sehr dynamisch“, sagte der Sprecher.

Trotz Hamsterkäufen: Nachschub in Supermärkten gesichert

Bei Klopapier und Nudeln gibt es in Supermärkten oft nur noch Restbestände. Auch bei Konserven gibt es nur noch eine geringe Auswahl. Am Montag standen wieder viele Kunden vor leeren Supermarktregalen. Zum Teil haben die Händler bereits auf Corona-bedingte Hamsterkäufe reagiert.

FDP sagt Landesparteitag ab

Die Hamburger FDP teilte am Montagnachmittag mit, dass sie wegen der Corona-Pandemie ihren für den 3. April geplanten Landesparteitag "auf unbestimmte Zeit" verschoben hat.

Jetzt 260 Erkrankte – vier Menschen auf Intensivstation

In nur 24 Stunden sind in Hamburg weitere 64 Covid-19-Fälle aufgetreten, damit liegt die Gesamtzahl bei 260 Erkrankten. Das teilte die Gesundheitsbehörde am Montagnachmittag mit. Überwiegend handele es sich erneut um Reiserückkehrer aus Risikogebieten oder Personen, die in Kontakt mit Erkrankten standen. Derzeit sind 16 Menschen in Hamburg wegen einer Infektion mit Sars-CoV-2 in stationärer Behandlung, vier liegen auf der Intensivstation.

Wegen der "derzeitigen Rückreisewelle aus Risikogebieten sowie aus der Schweiz und Österreich" sei in den kommenden Tagen "mit einem weiteren, deutlichen Anstieg der Fallzahlen zu rechnen".

Hamburger Tafel will die Versorgung weiterhin aufrecht erhalten

Die Hamburger Tafel wollen Lieferengpässe aufgrund von Corona vermeiden und die Versorgung von bedürftigen Menschen mit Lebensmitteln weiter aufrecht erhalten. „Wir wissen, dass viele Ausgabestellen, vor allem aber viele bedürftige Menschen Sorgen haben, was nun aus der Belieferung mit Lebensmitteln wird. Wie alle anderen Lebensbereiche, müssen auch wir jetzt von Tag zu Tag entscheiden. Unser Ziel ist es aber, bei allen Unwägbarkeiten die Lebensmittelversorgung so lange und so gut wie möglich sicherzustellen“, heißt es auf der Interseite der Hamburger Tafel.

Als Konsequenz aus der gegenwärtigen Situation ändert die Tafel ihre Logistik beim Einsammeln von Lebensmitteln. „Statt direkt bei den teilnehmenden Supermärkten und sonstigen Lieferanten aktiv Lebensmittel zu sammeln, werden die Ausgabestellen der Tafel aus Lager-Beständen der Tafel versorgt. Frischware kommen zusätzlich von einigen wenigen, ausgewählten Partnern.

„Unser Ziel ist es, ähnlich viele Lebensmittel wie bisher zu liefern“, heißt es in der Mitteilung. „Mit Augenmaß können wir das für mehrere Wochen gewährleisten. Wir können allerdings nicht garantieren, dass Menge und Sortiment der verfügbaren Lebensmittel in jedem Fall gleichbleibt.“

Zudem wird auch der Einsatz ehrenamtlicher Helfer auf ein Mindestmaß beschränkt. Wer einer Risikogruppe angehört, ist bis auf weiteres von Einsätzen für die Hamburger Tafel freigestellt. Lieferfahrzeuge sowie die Lagerflächen der Hamburger Tafel werden strengstens hygienisch überwacht und regelmäßig desinfiziert sowie die Zugänge für Selbstabholer kontrolliert.

Weiterhin nur ein positiv getesteter Obdachloser in Hamburg

In Hamburg gibt es weiterhin nur einen Obdachlosen, der positiv auf das neuartige Coronavirus getestet worden ist. "Die Person wurde von den anderen isoliert und befindet sich auf einer separaten Etage", sagte der Sprecher der Sozialbehörde am Montag. Einige weitere Personen würden getestet und befänden sich auf einer anderen Station. "Wir hoffen, die Menschen so bald wie möglich aus der häuslichen Isolation entlassen zu können." Dies könne jedoch erst geschehen, wenn ein negatives Testergebnis vorliegt. Bis dahin werde die Unterkunft in Hammerbrook in den kommenden zwei Wochen zum dauerhaften Aufenthaltsort für die Obdachlosen.

Eine Versorgung mit Lebensmitteln und weiteren Bedarfsartikeln sei sichergestellt. Insgesamt hätten sich in der Unterkunft in der Friesenstraße 329 Menschen aufgehalten. Der zweite Standort des Hamburger Winternotprogramms in der Kollaustraße (Hamburg-Lokstedt) sei weiterhin regulär im Betrieb. Dort gebe es auch noch etliche freie Plätze.

Unterdessen forderte die Hamburger Bundestagsabgeordnete Żaklin Nastić den Senat auf, Corona-Sofortmaßnahmen für Obdachlose zu beschließen. "Menschen ohne Obdach müssen die notwendigen Mittel für Desinfektion und Hygiene zur Verfügung gestellt werden", sagte die Linken-Politikerin. Nach Angaben der Sozialbehörde leben rund 2000 Obdachlose in Hamburg.

Polizei sagt Trauerfeier im Michel für getöteten Kollegen ab

Die geplante Trauerfeier im Michel für den im Dienst tödlich verletzten Zielfahnder der Hamburger Polizei findet vorerst nicht statt. Wie die Polizei Hamburg mitteilte, werde wegen des Coronavirus' auf die große Zusammenkunft in der Hauptkirche verzichtet, stattdessen wird Klaus-Ulrich Hütter "im engsten Familienkreis auf dem Friedhof Ohlsdorf beigesetzt". Sobald es möglich sei, werde man "ihn in einem gebührenden Rahmen im Michel verabschieden".

Der 57-Jährige war bei einem durch einen gesuchten Straftäter mutmaßlich absichtlich herbeigeführten Verkehrsunfall schwerst verletzt worden und nach mehreren Tagen im Koma seinen Verletzungen erlegen. Die Polizeigewerkschaften haben ein Spendenkonto für die Familie des Getöteten eingerichtet.

Spendenkonto für die Familie

von Klaus-Ulrich Hütter Volker-Reitz-Stiftung

IBAN DE72 1009 0900 1550 1776 00

PSD Bank Berlin-Brandenbrug eG

Verwendungszweck „Paul“

Notfallverfahren im Norden für Rezepte in Apotheken

Die Kassenärztliche Vereinigung Schleswig-Holstein und der Apothekerverband Schleswig-Holstein haben sich auf ein Notfallverfahren im Umgang mit Rezepten geeinigt. Wer verschreibungspflichtige Arzneimittel benötigt, wird gebeten, wenn möglich die Rezepte telefonisch bei der Arztpraxis zu bestellen und nicht in die Praxis zu kommen.

Die Arztpraxen faxen die Rezepte dann an die vom Patienten benannte Apotheke. Diese prüft die Echtheit der Verschreibung und gibt die Medikamente aus. Bietet eine Apotheke einen Botendienst an, sollte dieser genutzt werden, um Patientenkontakte in der Apotheke zu reduzieren. Notwendige Beratungen werden auf telefonischem Wege durchgeführt.

Kein Publikumsverkehr mehr bei Arbeitsagentur

Die Agentur für Arbeit in Hamburg hat ihren Publikumsverkehr wegen der Ausbreitung des Coronavirus eingestellt. Alle persönlichen Termine entfielen ohne Rechtsfolgen und müssten nicht abgesagt werden, teilte die Behörde am Montag mit. Um in der aktuellen Lage die wichtigsten Dienstleistungen erbringen zu können, konzentriere sich die Agentur für Arbeit auf die Bearbeitung und Bewilligung von Geldleistungen.

Wer arbeitslos werde, könne sich telefonisch bei der Agentur melden. Anträge auf Grundsicherung könnten formlos in den Briefkasten geworfen werden. Die Telefon- und Online-Kanäle zur Arbeitsagentur würden verstärkt. Den Kunden sollen keine finanziellen Nachteile haben. "So wollen wir einen Beitrag zum Gesundheitsschutz und zum Eindämmen der Pandemie leisten und gleichzeitig die Zahlung von Geldleistungen in dieser schwierigen Lage sicherstellen", sagte Sönke Fock, der Chef der Arbeitsagentur.

Gesundheitsämter in Hamburg nur schwer erreichbar

Die Gesundheitsämter in Hamburg sind für Betroffene der Coronakrise nur schwer erreichbar. "Die Telefonleitungen sind alle überlastet", sagte ein Betroffener der Deutschen Presse-Agentur am Montag. Er versuche bislang erfolglos, seit Sonntagabend jemanden über die Ärzte-Hotline 116 117 zu erreichen. Auch die Hotline-Nummern der jeweiligen Gesundheitsämter seien völlig überlastet. "Bisher habe ich dort auch noch niemanden erreicht", sagte der Betroffene, der Kontakt mit einer Person hatte, die eventuell mit dem Coronavirus infiziert ist.

Auch sein Hausarzt habe ihm nicht weiterhelfen können. "Dort sagte man mir, ich solle die Hotline-Nummern wählen." Ebenso erging es einem anderen Hamburger, der aus einem Skigebiet in Italien zurückgekehrt war. "Unter der Hotline-Nummer haben wir niemanden erreicht", sagte der 55-Jährige. Ihm konnte jedoch sein Hausarzt helfen. Eine dritte Person habe ihm einen Test nach Hause und wieder zurück in die Praxis gebracht. Einen Tag später stand fest, dass er positiv getestet wurde. Bisher habe sich das Gesundheitsamt noch nicht bei ihm gemeldet, um seine Kontakte zu erfragen.

Bis Sonntag wurden in Hamburg 38 neue Infektionen bestätigt. Damit stieg die Gesamtzahl der Infektionen in der Hansestadt auf 196. "Wegen der derzeitigen Rückreisewelle aus Risikogebieten sowie aus der Schweiz und Österreich erwarten wir in den kommenden Tagen einen deutlichen Anstieg der Fallzahlen", hieß es. Bislang seien aber alle Fälle immer noch abgrenzbar und grundsätzlich nachzuvollziehen.

Jenfelder "Arche" wird ab Mittwoch geschlossen

Die Jenfelder "Arche", ein christliches KInder- und Jugendwerk, wird wegen der Corona-Krise spätestens ab Mittwoch vorsorglich geschlossen. Das Haus betreut hunderte von Kindern und Jugendlichen und versorgt sie mit Mittag- und Abendessen, das sei nun nicht mehr möglich. Statt dessen liefern Helfer ab sofort haltbare Lebensmittel, aber auch frisches Obst und Gemüse sowie Brot und Hygieneartikel an die Familien direkt nach Hause kostenlos aus.

"Auch stehen wir den Familien für Fragen jeglicher Art als Ansprechpartner zur Verfügung", sagte ein Arche-Sprecher. "Die Kinder beraten und unterstützen wir zudem telefonisch bei allen schulischen Themen. Die Einrichtungen der Arche müssen wir während dieser Krise zwar leider schließen, doch unsere Herzen und Ohren bleiben für die Kinder geöffnet." Die Jenfelder Arche wurde nach dem Hungertod eines Mädchens 2005 gegründet.

Sieben Grüne bleiben Bürgerschaftssitzung fern

Jetzt lichten sich auch die Reihen in der Bürgerschaft: An der konstituierenden Sitzung des neu gewählten Landesparlaments am Mittwoch werden sieben der 33 Abgeordneten der Grünen nicht teilnehmen können. Ursache ist die fortschreitende Verbreitung des Corona-Virus. Zwar ist von Krankheitsfällen in der Fraktion nichts bekannt, doch die sieben Abgeordneten bleiben dem Rathaus dennoch vorsorglich fern, "da entweder Kontakt mit Menschen aus Risikogebieten bestand, weil sie selbst zur Risikogruppe gehören u.a. wegen Vorerkrankungen oder weil sie in eine freiwillige 14-tägige Quarantäne gegangen sind, da sie in der Schweiz oder in Österreich waren", teilte eine Sprecherin der Grünen-Fraktion auf Anfrage mit. Aus den Fraktionen von SPD, CDU, Linkspartei und AfD hieß es bislang, dass alle Abgeordneten an Bord sein werden -- das kann sich bis Mittwoch aber durchaus noch ändern.

Nach der Bürgerschaftswahl vom 23. Februar muss das Parlament binnen vier Wochen zu seiner ersten Sitzung zusammenkommen - so verlangt es die Verfassung. Vor dem Hintergrund der Corona-Krise war die Tagesordnung bereits auf die zwingend nötigen Punkte reduziert worden. Dazu gehört etwa die Wahl eines neuen Präsidiums. (dey)

Job und Ausbildungsmesse wird ins Netz verlegt

Hamburgs größte Job-, Ausbildungs- und Weiterbildungsmesse wird ins Netz verlegt. Ursprünglich sollte sie am 31. März in der Barclaycard-Arena stattfinden. Jetzt ist an diesem Tag von 9 bis 14 Uhr unter jobwoche.de/live eine Live-Sendung zu sehen. Unter der Moderation von Kristina Lüdke werden Talk-Gäste aus verschiedenen Branchen zu Wort kommen und ein Bewerbungsscoach gibt Tipps für die richtige Ansprache. Außerdem finden Interessierte auf der Seite den Zugang zu 100 Unternehmen, die virtuell an der Messe teilnehmen. Jeder Aussteller hat einen eigenen Raum, in den Besucher eintreten und direkten Kontakt aufnehmen können – per Handy, Tablet oder PC. Der Nachholtermin für die Messe in der Barclaycard Arena ist der 3. Juni.

Coronavirus: Haspa schließt Filialen tageweise

Im Unterschied zu anderen Banken will die Haspa alle ihre Filialen trotz der Coronavirus-Pandemie geöffnet halten – aber mit Einschränkungen: Rund 40 mittelgroße Filialen haben von Dienstag an nur noch an drei Tagen der Woche geöffnet (montags, donnerstags und freitags) und 35 bis 40 kleine Filialen an zwei Tagen (dienstags und mittwochs).

Die Haspa schließt wegen des Coronavirus' ihre Filialen in Hamburg tageweise (Archivbild).

Foto: Julian Stratenschulte / dpa

Etwa 50 große Filialen sowie alle SB-Zonen und Geldautomaten stehen nach Angaben der Haspa weiter uneingeschränkt zur Verfügung. Außerdem bittet die Sparkasse ihre Kunden dringend, „die bestmöglichen Hygienemaßnahmen einzuhalten und den Mindestabstand von 1,5 Metern zu unseren Mitarbeitern zu berücksichtigen.“ Die HypoVereinsbank hatte angekündigt, wegen der Corona-Krise vorübergehend 101 ihrer deutschlandweit 337 Standorte zu schließen. Auch die Commerzbank will vorsorglich „mehrere Hundert“ Filialen zunächst schließen. Vor allem die kleineren Standorte seien betroffen, hieß es.

Alle Öffnungszeiten der Haspa-Filialen im Überblick

76-Jähriger stirbt nach Coronavirus-Infektion in Hamburg

In Hamburg gibt es den ersten Todesfall, der im Zusammenhang mit einer Infektion an dem Coronavirus SARS-CoV-2 steht. Im Seniorenheim "Haus Alstertal" ist nach Abendbaltt-Informationen am Freitag ein 76-jähriger Bewohner verstorben. Posthum sei bei ihm am Sonntag die Corona-Infektion nachgewiesen worden. Zurzeit werden alle Kontaktpersonen ermittelt und die erforderlichen Quarantänemaßnahmen eingeleitet.

Bereits am 8. März war ein Hamburger an einer Covid-19-Erkrankungen gestorben. Der Mann hatte sich zuvor zwei Wochen lang für einen Urlaub in Ägypten aufgehalten, als er plötzlich über Fieber klagte. Der 60 Jahre alte Feuerwehrmann ging mit seiner Frau in ein Krankenhaus in Hurghada am Roten Meer.

Wie geplant nahm die Frau den Rückflug am Sonnabend, während er weiterbehandelt wurde. Am Sonntagnachmittag starb Thomas F. – an den Folgen einer Infektion mit dem neuartigen Coronavirus. Thomas F. arbeitete seit 35 Jahren bei der Hamburger Berufsfeuerwehr. Mit seiner Frau lebte er in einem Dorf bei Lauenburg in Schleswig-Holstein.

DRK warnt vor Mangel an Blutspenden

Das Deutsche Rote Kreuz warnt angesichts der Coronavirus-Pandemie vor einem Engpass bei Blutkonserven. Daher appelliert das DRK an alle an alle gesunden Menschen ab 18 Jahren, die regulären Blutspendetermine auch während der Corona-Krise wahrzunehmen.

Hamburger Linksfraktion sagt wegen Corona-Krise Sitzung ab

Nach SPD, Grünen, CDU und AfD hat am Montag auch die Linksfraktion in der Hamburgischen Bürgerschaft ihre ursprünglich für den Abend geplante Fraktionssitzung wegen der Corona-Pandemie abgesagt. Die neu gewählten Abgeordneten würden nun am Mittwoch kurz vor der konstituierenden Sitzung der Bürgerschaft „unter Einhaltung der allgemein empfohlenen Vorsichtsmaßnahmen im Rathaus zusammenkommen und sich dort als Fraktion konstituieren“, teilte ein Sprecher mit. Dabei sollen auch die neuen Vorsitzenden und der oder die Parlamentarische Geschäftsführerin gewählt werden. Auch die anderen Fraktionen müssen am Mittwoch ihre Vorstände neu bestimmen.

Regionalverkehr läuft normal – Verbindung nach Kopenhagen eingestellt

Der Regional- und Nahverkehr in Hamburg und Schleswig-Holstein läuft bislang uneingeschränkt normal. Lediglich Schul- und Linienbusse, die vornehmlich Schüler transportieren, seien eingestellt worden, teilten Sprecher von Verkehrsbetrieben am Montag mit. Zudem sei die Fernverbindung von Hamburg nach Kopenhagen eingestellt worden, da es Kontrollen und Einreiseverbote an der deutsch-dänischen Grenze gibt.

Der Zugverkehr von und nach Sylt werde planmäßig abgewickelt. Die Züge seien gut frequentiert, weil Urlauber die Insel verlassen. Wie es in den kommenden Tagen weitergehe, nachdem die Insel für Feriengäste gesperrt wurde, müsse sich zeigen, sagte eine Bahn-Sprecherin.

Fahrgastzahlen im Hamburger Nahverkehr noch nicht einschätzbar

Über die Entwicklung der Fahrgastzahlen konnten die Sprecher von Bahn, Hamburger Hochbahn und HVV zunächst keine belastbaren Einschätzungen treffen. Einerseits seien die Ferien in Hamburg zu Ende gegangen, so dass viele Urlauber wieder zur Arbeit müssten. Andererseits blieben die Schulen geschlossen und viele Arbeitnehmer seien im Home Office, so dass die Nachfrage nach Verkehrsleistungen geringer sein könnte als für gewöhnlich nach den Ferien. Darüber gebe es noch keine gesicherten Erkenntnisse.

Nahverkehr im Hamburger Hafen wird eingeschränkt

Der Nahverkehr im Hamburger Hafen sollte eingeschränkt werden. Die kurzen Verbindungen der Linien 75 (Landungsbrücken - Steinwerder) und HBEL (Blankenese - Cranz) würden eingestellt, teilte die HADAG Seetouristik am Sonntag mit. Damit sollen die großen Schiffe, die auf diesen Linien eingesetzt werden, die übrigen nachfragestarken Linienverkehre im Hamburger Hafen verstärken. Zudem werden die Fahrgasttoiletten geschlossen, um Schmierinfektionen zu vermeiden.

Hapag-Lloyd Cruises will alle Kreuzfahrten aussetzen

Jetzt will auch die Hamburger Traditionsreederei Hapag-Lloyd Cruises alle Kreuzfahrten der fünf Schiffe (u.a. "Europa 2") vorübergehend voraussichtlich bis zum 28. April aussetzen. In den nächsten Tagen werden die noch laufenden Kreuzfahrten bis zum 21.3. beendet. Die Expeditionsschiffe MS Bremen und MS Hanseatic nature werden voraussichtlich erst Mitte Mai wieder auf Fahrt gehen.​

Taxiunternehmen leiden unter erheblichen Einbußen

Die Auswirkungen des Corona-Virus' auf das öffentliche Leben sind längst spürbar. Besonders Taxiunternehmen leiden unter erheblichen Einbußen: „Wir beobachten drastische Umsatzrückgänge aufgrund mangelnder Fahrgäste“, sagt Bülent Aktas, Erster Vorsitzender des Landesverbands Hamburger Taxiunternehmer (LHT).

Waren es bis vor kurzem noch durchschnittlich zehn Fahrten pro Tag, seien es in Zeiten von Corona nur noch zwei bis vier – ein Verlust von 60 bis 80 Prozent. Gefährdete Taxifahrer oder solche, die einer Risikogruppe angehörten, seien vorerst suspendiert. Diejenigen, die noch im Dienst seien, hielten sich selbstverständlich an die Sicherheits- und Hygienevorschriften. „Wir achten auf ausreichend Abstand und halten unsere Mitarbeiter dazu an, sich regelmäßig die Hände zu waschen und zu desinfizieren. Mehr können wir im Moment nicht tun“, so Aktas.

"Mal gucken, wie es läuft": Fegebank bleibt zu Hause

Die Bürgerschaft tagt nur noch kurz und ohne Publikum, die Koalitionsverhandlungen zwischen SPD und Grünen wurden um zwei Wochen verschoben - und wie viele andere Hamburger zieht sich nun auch die zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank ins Homeoffice zurück, um die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen.

Dies teilte die Mutter von Zwillingen heute Morgen auf ihrem Instagramaccount mit. "Dann wollen wir mal gucken, wie es im Home Office mit den zwei Rabauken-Zwillingsmädchen läuft", schreibt Fegebank, "die Tastatur ist jedenfalls nicht vor ihnen sicher." Auch damit ist die Wissenschaftssenatorin nicht alleine: "Die Videokonferenzen finden heute alle in den Kinderzimmern statt. So lernt man wenigsten alle Kinder der Kolleg*innen kennen", kommentiert ein Instagram-Nutzer.

Hamburgs Schulen offiziell geschlossen

Eltern mit Betreuungsproblemen können ihre Kinder in Hamburg trotz der Corona-Krise in die seit Montag offiziell geschlossenen Schulen schicken. Eine Notbetreuung sei gesichert, sagte der Sprecher der Schulbehörde, Peter Albrecht, am Montag der Deutschen Presse-Agentur. „Es muss sich niemand rechtfertigen. Wer in die Schule kommt, wird auch betreut.“ Das gelte für alle Kinder und nicht nur für Kinder von Eltern mit sogenannten systemrelevanten Berufen im medizinischen Bereichen, bei der Polizei, der Feuerwehr oder der Müllabfuhr. „Alle Schulen sind geöffnet. Es wird niemand abgewiesen.“

Voraussichtlich am Nachmittag wolle die Behörde Informationen zur Zahl der Betroffenen vorlegen. Bislang sei davon ausgegangen worden, dass etwa 20 Prozent der Kinder und Jugendlichen in den Schulen betreut würden. Es habe sich aber bereits abgezeichnet, dass es wohl deutlich weniger seien.

Aber Notbetreuung gesichert

Für alle Daheimgebliebenen erarbeiteten die Schulen derzeit Pläne, wie diese mit Unterrichtsmaterial versorgt werden können. Wie sie dies konkret machen, sei aber den einzelnen Schulen überlassen, da diese sehr unterschiedlich ausgestattet seien, sagte Albrecht. Manche Schulen verfügten bereits über ein umfassendes E-Learning-System. „Da geht es sehr einfach. Es gibt aber auch Grundschulen, die haben noch nicht mal einen E-Mailverteiler der Eltern.“ Dort werde teilweise in Turnhallen Unterrichtsmaterial zur Abholung bereitgestellt.

Behördensprecher Albrecht wies darauf hin, dass die Server derzeit überlastet sein könnten. Das System sei ja noch im Aufbau und könne in die Knie gehen, wenn gleichzeitig rund 260.000 Schüler und etwa 22.000 Lehrer darauf zugreifen würden. Trotz allem konnte Sprecher Albrecht der Lage auch etwas Gutes abgewinnen. „Das Positive der Krise ist, dass wir einen großen Schritt in der Digitalisierung vorankommen.“

Niedersachsen will noch nicht den Katastrophenfall ausrufen

Anders als Bayern will Niedersachsen wegen der Corona-Epidemie wohl zunächst nicht den Katastrophenfall ausrufen. Über die erforderlichen Schritte beriet der Krisenstab der Landesregierung am Montagmorgen in Hannover. Auch der bayerische Schritt, die in der Verfassung verankerte Schuldenbremse temporär außer Kraft zu setzen, ist in Niedersachsen nicht unbedingt erforderlich. Grund dafür ist, dass es im Nordwesten für Notfalllagen Ausnahmen bei den Regelungen zur Schuldenbremse gibt. Am Dienstag will die Regierung über einen Nachtragshaushalt beraten, um in allen Bereichen auf die Herausforderungen der Corona-Krise reagieren zu können.

Finanzämter in Niedersachsen geschlossen

Ab heute sind alle Finanzämter in Niedersachsen wegen der Coronainfektionen für den allgemeinen Publikumsverkehr geschlossen. Nach vorheriger telefonischer Terminabsprache können in begründeten Einzelfällen weiterhin persönliche Rücksprachen erfolgen.

Zahl der Covid-19-Infizierten in Schleswig-Holstein verdoppelt

Die Zahl der Corona-Infizierten in Schleswig-Holstein hat sich innerhalb weniger Tage mehr als verdoppelt. Bis Sonntag einschließlich wurden 123 Fälle im nördlichsten Bundesland erfasst, wie das Gesundheitsministerium am Montag in Kiel mitteilte. Am Freitag waren es noch 60 Fälle gewesen. Über die aktuelle Zahl der Infizierten, die im Krankenhaus liegen, konnte das Ministerium zunächst keine Angaben machen. Vergangene Woche hatte Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) erklärt, es würden zwei Infizierte in Krankenhäusern behandelt.

Ärztekammer weist Kritik am Corona-Einsatz von Studenten zurück

Die Ärztekammer Niedersachsen hat Kritik an dem von Wissenschaftsminister Björn Thümler (CDU) ermöglichten Aushilfseinsatz von Medizinstudenten in Kliniken während der Coronakrise zurückgewiesen. „Wir begrüßen den Vorschlag von Minister Thümler ausdrücklich“, sagte Ärztekammersprecher Thomas Spieker am Montag. „In dieser möglicherweise kommenden Notsituation ist die Kritik der Pflegekammer deplatziert.“ Die Studierenden hätten bereits mindestens ein Krankenpflegepraktikum absolviert und im klinischen Teil noch mehr Erfahrung gesammelt. Sie sollten in Extremsituationen Pflegekräfte am Limit bei der Grundpflege unterstützen.

Die Pflegekammer hatte am Sonntag den Einsatz kritisiert. Es dürfe nicht der Eindruck entstehen, „dass Medizinstudierende oder sonstige Hilfskräfte ohne pflegerische Ausbildung von heute auf morgen hochkomplexe Pflegeaufgaben übernehmen könnten“, hatte die stellvertretende Kammerpräsidentin Nora Wehrstedt gesagt. Den rund 6000 Medizinstudenten in Göttingen, Hannover und Oldenburg war am Freitag das Angebot gemacht worden, als Pflegehilfskräfte zu arbeiten. Ziel ist eine Entlastung des Klinikpersonals, das durch die Epidemie besonders gefordert ist.

In Niedersachsen und Schleswig-Holstein Online-Wache nutzen

Die Polizeidirektion Hannover weist darauf hin, dass Bürger auch die Online Wache der Polizei Niedersachsen nutzen können. Ist beispielsweise ein Fahrradgestohlen worden, kann eine Strafanzeige via Computer, Tablet oder Smartphone von jedem Ort erstattet werden. Eine Nutzung der Online-Wache trägt zu einer Entlastung der Einsatzkräfte des Einsatz- und Streifendienstes der Polizeidienststellen bei.Die Online-Wache stellt jedoch keinen Ersatz für die zentrale Notrufnummer 110 dar. Auch die Polizei Schleswig-Holstein ruft dazu auf, die Online-Wache der Landespolizei Schleswig-Holstein zu nutzen.

Notöffnung bei Optiker Mr. Spex

Die Optikerkette Mr. Spex stellt ihre Läden deutschlandweit auf Notfallversorgung um. Damit sollen Kunden und Mitarbeiter vor einer möglichen Ansteckung durch den Coronavirus geschützt werden, teilte das Unternehmen in einer Mail an alle Kunden mit. Das Unternehmen mit Sitz in Berlin verkauft Brillen vor allem online. Der Online-Service soll weiterhin aufrecht gehalten werden. In den Läden, darunter auch im Alstertal Einkaufszentrum in Poppenbüttel, werden nur bereits gelieferte Brillen ausgehändigt und angepasst. Einen regulären Verkauf von Brillen, Sonnenbrillen und Kontaktlinsen gibt es nicht. Bereits verabredete Termine werden verschoben. Mr. Spex-Filialen sind ab sofort montags bis sonnabends zwischen 11 und 14 Uhr sowie zwischen 16 und 19 Uhr geöffnet.

Trotz Schließung: Arbeit in Museen läuft weiter

Für die Hamburger Museen fallen mit der Schließung die Besucher weg. „Wir sind zwar für die Publikumsverkehr damit geschlossen“, sagt Rainer-Maria Weiss, Direktor des Archäologischen Museums Hamburg. „Die Arbeit geht für uns aber weiter. Ein Museum, das ist vielen gar nicht so bewusst, ist ein Depot mit angeschlossener Ausstellung.“ Für ihn und seine Mitarbeiter bedeute das, dass man „ganz normal“ weiter arbeite. „Wir haben auch so genug zu tun“, sagt er. Dabei stehe die klassische Forschungsarbeit an. Auch die Digitalisierung der Sammlung ist ein Thema, das abgearbeitet werden muss. Mitarbeiter, die im öffentlichen Bereich eingesetzt sind, beispielsweise an der Kasse, müsse man eventuell in den Urlaub schicken.

Rainer-Maria Weiss, Direktor des Archäologischen Museums Hamburg.

Foto: Andre Zand-Vakili

Ein finanzieller Verlust ist die Schließung. „Gerade Häuser mit großen, publikumswirksamen Ausstellungen dürften betroffen sein“, so Weiss. „Bei uns läuft die Ausstellung hot stuff, die auch sehr gut besucht war. Sie sollte eigentlich bis zum 26. April laufen. Das sind natürlich Ausfälle, die schon weh tun.“ Denn die Einnahmen aus den Eintrittsgeldern sind ein erster Bestandteil der Budgetplanung. „Für uns ist das aber nicht existenziell“, so Weiss. Auch ein anderes Problem tut sich auf. „Wir haben unsere nächste Sonderausstellung bereits in Planung. Die Exponate sind in der Regel Leihgaben. Das ist auch in dem Fall so. Allerdings kommt sie aus Südtirol“, so Weiss. Doch Südtirol ist Risikogebiet für Corona-Erkrankungen. So ist unklar, ob die geplante Ausstellung überhaupt zu realisieren ist. „In der Situation“, so Weiss, „ist es natürlich auch unsere Aufgabe, eine alternative Ausstellung zu entwickeln.“

Öffentliche Rechtsauskunft in Hamburg geschlossen

Wie die Hamburger Sozialbehörde mitteilt, ist die Öffentliche Rechtsauskunft ab heute für den Publikumsverkehr geschlossen. Informationen über den Notbetrieb soll es ab Dienstag unter der Telefonnummer 115 geben.

Gesundheitsschutz geht vor: Die Öffentliche Rechtsauskunft ist für den Publikumsverkehr geschlossen. Informationen über den Notbetrieb gibt es ab dem 17.03.2020 unter der Telefonnummer 115. https://t.co/X2Q9P1Xqlx — Sozialbehörde (@sozialbehoerde) March 16, 2020

Touristen dürfen nicht auf Fähre nach Borkum

Touristen auf dem Weg nach Borkum sind am Montag wegen der Coronavirus-Krise an der Fähre in Emden abgewiesen worden. Die Ministerpräsidenten der Bundesländer Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein hatten sich am Tag zuvor darauf verständigt, die Inseln in der Nord- und Ostsee für Gäste zu sperren. An der Fähre wurden beim Ticketverkauf unter anderem Ausweise kontrolliert – nur wer auf der Insel lebt oder arbeitet, durfte zusteigen. „Wir sind noch am Sortieren, die Entscheidung wurde ja gestern erst spät verkündet“, sagte Fährbetriebsleiter Hans-Jörg Oltmanns. „Es wird sich erst noch zeigen, ob eventuell auch Polizei kommen wird, um das durchzusetzen.“

Coronavirus: So können Sie sich vor Ansteckung schützen

Niesen oder husten Sie am besten in ein Einwegtaschentuch, das sie danach wegwerfen. Ist keins griffbereit, halten Sie die Armbeuge vor Mund und Nase. Danach: Hände waschen

Regelmäßig und gründlich die Hände mit Seife waschen

Das Gesicht nicht mit den Händen berühren, weil die Erreger des Coronavirus über die Schleimhäute von Mund, Nase oder Augen in den Körper eindringen und eine Infektion auslösen können

Ein bis zwei Meter Abstand zu anderen Menschen halten

Schutzmasken und Desinfektionsmittel sind überflüssig – sie können sogar umgekehrt zu Nachlässigkeit in wichtigeren Bereichen führen

Deutschland hat Grenze zu Dänemark geschlossen

Deutschland hat seine Grenze nach Dänemark am Montagmorgen um 8.00 Uhr weitgehend geschlossen. Die Schließung gelte für Touristen und andere Reisende aus dem Ausland, nicht aber für Pendler oder den Güterverkehr, hatte Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) am Vortag nach einem Telefonat mit Bundesinnenminister Horst Seehofer (CDU) mitgeteilt. Dänemark hatte die Grenze zu Deutschland bereits am Samstag um 12.00 Uhr geschlossen. Ein Verkehrschaos blieb am Montagmorgen zunächst aus.

14 Tage freiwillig zu Hause in Quarantäne

Die Hamburger Skiferien sind zu Ende, Tausende Rückkehrer sind an diesem Wochenende in die Hansestadt zurückgekehrt – Spanienurlauber, Skifahrer aus der Schweiz und Österreich. In diesen Ländern wurden in den vergangenen Tagen vom Robert-Koch-Institut Risikogebiete ausgewiesen. Das bedeutet, dass diese Urlauber nicht einfach in ihr Alltagsleben zurückkehren können.

Das müssen Urlauber jetzt beachten: Reisende, die aus einem Risikogebiet zurückkehren, wird dringend empfohlen, sich für die Dauer von 14 Tagen in die freiwillige häusliche Isolation zu begeben. In dieser Zeit sollten sie Kontakte soweit möglich vermeiden. Besonders Kontakte etwa zu Älteren oder chronisch Kranken sollten sie meiden.

Zu den Risikogebieten zählen der Iran, Italien, China (Provinz Hubei inkl. der Stadt Wuhan), Südkorea (Provinz Gyeongsangbuk-do), Frankreich (Region Grand Est mit Elsass, Lothringen, Champagne-Ardenne), Österreich (Bundesland Tirol), Spanien (Madrid) und neu dazugekommen sind USA (Bundesstaaten Kalifornien, Washington und New York, Stand 15. März, 14 Uhr). In Deutschland ist der Landkreis Heinsberg (Nordrhein-Westfalen) betroffen.

Vor Dienstantritt den Arbeitgeber anrufen

Wer aus einem der Risikogebiete zurückkehrt und Krankheitszeichen wie Fieber, Husten oder Atemwegsbeschwerden verspürt, sollte den Arztruf 116 117 anrufen, um das weitere Vorgehen zu besprechen. Auf keinen Fall sollten Betroffene ohne Absprache einen Arzt oder ein Krankenhaus aufsuchen.

Wer am Montag eigentlich wieder arbeiten müsste, sollte unbedingt vor Dienstantritt telefonisch mit seinem Arbeitgeber Kontakt aufnehmen und die notwendigen Schritte besprechen. Das gilt nach Angaben der Gesundheitsbehörde vor allem für die Urlauber aus den betroffenen Skigebieten in Österreich und der Schweiz, da bei Rückkehrern aus diesen Gebieten in Hamburg und anderen Bundesländern vermehrt Infektionen mit Covid-19 gemeldet wurden.

Sonderregelungen für Angestellte in sensiblen Versorgungsbereichen

Bei Arbeitnehmern, die in sogenannten sensiblen Versorgungs- oder Infrastrukturbereichen (etwa im Gesundheitswesen, in der Pflege, bei der Polizei etc.) tätig sind, wird abgewogen, wann sie wieder arbeiten sollen. Beispielsweise, wenn ein nach vier bis sechs Tagen durchgeführter Test negativ ausfällt, müssen sie unter Umständen nicht 14 Tage abwarten. Auch wer aus Ländern zurückkommt, in denen keine Risikogebiete ausgewiesen sind, in denen aber Corona-Infektionen nachgewiesen wurden, sollten vorher mit dem Arbeitgeber Rücksprache halten.

Wer am Virus tatsächlich erkrankt ist, den kann die Behörde laut Infektionsschutzgesetz unter Quarantäne stellen. Ignoriert jemand, dem gegenüber die Behörde angeordnet hat, seine Wohnung nicht zu verlassen, diese Anordnung, stellt das eine Straftat dar. Wer durch seine Missachtung der Anordnung das Virus tatsächlich verbreitet, wird mit Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren bestraft.