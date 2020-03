Hamburg. Mit der Kampagne „In Hamburg schaut man hin“ hat die Polizei einen Coup gelandet. Es gibt bereits Anfragen aus mehreren Bundesländern, die das Konzept übernehmen wollen. „Es klingt vielleicht blöd“, sagt Polizeisprecher Timo Zill. „Aber wir sind überwältigt.“ Dabei war die Aktion, die auf Initiative von Polizeipräsident Ralf Martin Meyer initiiert und mit Unterstützung einer Agentur von der Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit umgesetzt wurde, kein Selbstgänger.

Vor allem die interne Umsetzung, wo die Kampagne unter dem Titel „Wir sind da, wenn Hamburg hinschaut“ lief, wurde als „wackelig“ angesehen. „Ein Teil war beispielsweise, dass wir Plakate erstellen, auf denen die Gesichter von Kollegen zu sehen sind, die auch tatsächlich vor Ort eingesetzt, also polizeiliche Ansprechpartner der Menschen sind“, so Zill.

"In Hamburg schaut man hin": Kampagne verbessert Kommunikation und Polizei-Image

„Zuerst dachten wir, dass es dazu wenig Bereitschaft gibt. Tatsächlich waren ganz viele Kollegen gern dabei.“ Genauso war es mit den „Rückmeldungen“, also den Anrufern mitzuteilen, was aus ihrem Hinweis geworden ist. „Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Es ja keine reine Image-Kampagne, sondern ein Konzept, durch das die Kommunikation zwischen Bürger und Polizei verbessert werden soll“, so Zill.

Auch das hat geklappt, seit Oktober sind rund 420 Hinweise in der Einsatzzentrale eingegangen, die kein sofortiges polizeiliches Handeln erforderten, aber durch besondere Kräfte in den Reviergebieten, darunter Zivilfahnder, die Dienstgruppe Operative Aufgaben und die Stadtteilpolizisten abgearbeitet wurden. In allen Fällen gab es „Feedback“ für die Anrufer.

Gute Resonanz bei Bürgern – Bundeslänger wollen Konzept übernehmen

Auch der externe Erfolg sei geglückt. „Eine Verhaltensänderung der Menschen im Umgang mit verdächtigen Beobachtungen zu bewirken, ohne eine Blockwartmentalität zu erzeugen, ist schon eine komplexe Herausforderung“, so Zill. „Es ist uns in Zusammenarbeit mit der Agentur gelungen, plakativ relevante Zweifelsmomente aufzuzeigen, die auch bei den Hamburgern ankommen.“ In der Praxis waren es Slogans wie „Kumpel oder Klauer?“, „Netter oder Nepper?“ oder „Schlüsselvergesser oder Einbrecher?“, die seit Oktober verbreitet wurden.

Neben klassischen Anzeigen und Plakaten in Bahnen und auf Peterwagen sowie Infoständen setzte die Polizei dabei auch auf soziale Netzwerke. Die Kosten sind moderat gewesen. 200.000 Euro hat die Polizei zur Verfügung. Zum Vergleich: Die auf drei Jahre angelegte Radfahrkampagne wird 4,5 Millionen Euro kosten. Die erste Phase der Kampagne ist bis Ende Mai geplant. Danach geht es weiter. Ein Geheimnis sickerte bereits durch. Uwe Seeler wird dabei sein. Und es geht um das Wembley-Tor 1966. Eines ist klar. In Hamburg, wo man hinschaut, wäre das nicht passiert.