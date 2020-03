Hamburg. Sollten Kitas und Schulen in Hamburg tatsächlich wegen der Corona-Krise geschlossen werden, müssten Zigtausende Mütter und Väter zu Hause bleiben, um die Kinder zu betreuen. Aber dürfen sie einfach der Arbeit fernbleiben? Und werden sie weiter bezahlt? Das Abendblatt hat darüber mit dem Arbeitsrechtler Julian Richter von der Hamburger Kanzlei Müller-Knapp Hjort Wulff gesprochen. Er betont, dass es für diesen Fall keine konkreten gesetzlichen Regelungen gebe. Vieles hängt also davon ab, welche staatlichen Maßnahmen es gibt, um die Situation zu entschärfen – und wie entgegenkommend sich der jeweilige Arbeitgeber verhält.

Dürfen Eltern zu Hause bleiben, wenn ihr Kind nicht in die Schule oder Kita gehen kann?

„Ja“, sagt Richter. „Das ist im BGB geregelt.“ Das dürfe aber nicht als Blankoschein missverstanden werden. „Denn Arbeitnehmer sind verpflichtet, eine Betreuung zu organisieren, soweit es ihnen möglich ist.“ Wenn beispielsweise ein Kind von einem Elternteil betreut werden könne, dürften nicht beide Eltern ihrer Arbeit fernbleiben.

Das sei auch bei der bekannten sozialrechtlichen Regelung so, nach der man einen Anspruch auf Freistellung hat, wenn ein bereits erkranktes Kind zu betreuen ist – „dann darf ein Elternteil ja zu Hause bleiben und wird weiter bezahlt“, so Richter. Dieser Anspruch sei allerdings klar geregelt und zeitlich in der Regel auf zehn Tage pro Elternteil beschränkt. Das Recht aus dem BGB, der Arbeit fernzubleiben, könne dagegen auch längere Zeit gegeben sein.

Was ist mit der Bezahlung?

Zwar darf Arbeitnehmern in solchen Fällen nicht gekündigt werden, einen automatischen Anspruch auf längere Gehaltsfortzahlung gibt es aber nicht, sagt Richter. „Im Infektionsschutzgesetz ist geregelt, dass der Staat die Zahlungen übernimmt, wenn ein Arbeitnehmer zum Beispiel unter Quarantäne gestellt wird.“

Coronavirus: So können Sie sich vor Ansteckung schützen

Niesen oder husten Sie am besten in ein Einwegtaschentuch, das sie danach wegwerfen. Ist keins griffbereit, halten Sie die Armbeuge vor Mund und Nase. Danach: Händewaschen

Regelmäßig und gründlich die Hände mit Seife waschen

Das Gesicht nicht mit den Händen berühren, weil die Erreger des Coronavirus über die Schleimhäute von Mund, Nase oder Augen in den Körper eindringen und eine Infektion auslösen können

Ein bis zwei Meter Abstand zu Menschen halten, die Infektionssymptome zeigen

Schutzmasken und Desinfektionsmittel sind überflüssig – sie können sogar umgekehrt zu Nachlässigkeit in wichtigeren Bereichen führen

Etwas anderes sei es, wenn der Arbeitnehmer an sich arbeiten könne, aber durch die Kinderbetreuung daran gehindert sei. Dann müsse man unterscheiden zwischen vorübergehendem Fehlen und einem länger andauernden „persönlichen Leistungshindernis“. Der Arbeitgeber müsse höchstens einige Tage das Arbeitsentgelt fortzahlen.

Danach gelte: „Der Arbeitnehmer darf zwar die Arbeit verweigern, verliert aber auch seinen Anspruch auf Bezahlung.“ Nur ein wenig entschärfen ließe sich das dadurch, dass die Arbeitnehmer ihren bezahlten Erholungsurlaub einbringen. Für einen vollen Entschädigungsanspruch fehle derzeit noch eine gesetzliche Regelung.

Gibt es dann einen Anspruch auf Home­office?

Nicht direkt, sagt der Arbeitsrechtler. „Grundsätzlich hängt das Arbeiten zu Hause davon ab, dass der Arbeitgeber einverstanden ist. Wenn die Arbeit aber von zu Hause aus erledigt werden kann, wird der Arbeitgeber dies in der Ausnahmesituation auch annehmen müssen und darf meiner Meinung nach nicht auf Anwesenheit im Betrieb bestehen. Ebenso, wie sich der Arbeitnehmer um möglichst weitreichende anderweitige Betreuung bemühen muss, muss auch der Arbeitgeber sich bemühen, dem Arbeitnehmer die Weiterarbeit zu ermöglichen.“

Umgekehrt bestehe eine Verpflichtung zu Homeoffice nur, wenn es eine entsprechende vertragliche Regelung gebe. „Theoretisch dürfte also ein Arbeitnehmer, der keine Homeoffice-Vereinbarung hat und seine Kinder zu Hause betreuen muss, das Homeoffice verweigern. Ratsam ist das aber nicht, denn spätestens nach einigen Tagen muss der Arbeitgeber kein Gehalt mehr zahlen.“