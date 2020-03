Hamburg. Woher nimmt diese Frau nur den Mut oder ist es vielleicht Übermut?“, fragt sich der Hamburger Reeder, als ihm 1862 die Besucherin gemeldet wird. Durchaus mit einer gewissen Neugier geht er der Frau entgegen, die jetzt das Kontor betritt. Sie ist einfach gekleidet, keineswegs modisch oder elegant, aber sie beeindruckt Johan Cesar VI. Go­deffroy enorm. Klar, sie will etwas von ihm, kommt aber trotzdem nicht als Bittstellerin. Sie weiß genau, was sie kann und was sie schon geleistet hat. „Lassen Sie mich als Forschungsreisende auf einem Ihrer Schiffe mitfahren, Sie werden es nicht bereuen“, sagt sie mit erstaunlichem Selbstbewusstsein zu dem Hamburger Reeder, der halb scherzhaft, halb im Ernst „König der Südsee“ genannt wird.

Persönlich ist er dort zwar nie gewesen, hat aber seit 1857 ein Handelsimperium im Südpazifik und in Australien aufgebaut. Wenn er seine schnellen Segelschiffe dorthin fahren lässt, sollen sie nicht nur wertvolle Ware wie Kopra, das Fruchtfleisch der Kokosnuss, nach Hamburg zurückbringen, sondern auch an­thropologische, ethnologische und zoologische Objekte, die er entweder weiterverkauft oder in seinem 1861 am Alten Wandrahm gegründeten Museum Godeffroy zur Schau stellt.

Da sich manche seiner Kapitäne mit dem Sammeln dieser Exotika schwertun, schickt der Reeder mitunter auch Experten mit auf die Reise. Und nun erwartet diese Amalie Dietrich aus Sachsen, die keine Universität von innen gesehen hat, dass er sie in die Südsee schickt. War sie jemals in den Tropen? Nein. Kann sie überhaupt Englisch? Nein. Hat sie schon einmal eine längere Seereise unternommen? Nein. Godeffroy schüttelt den Kopf: Eine Frau per Schiff ans andere Ende der Welt zu schicken, damit sie für ihn sammelt und forscht? Das geht gar nicht. Er lehnt ihr Ansinnen ab, obwohl ihn die Sächsin fasziniert. Die verlässt das Kontor am Alten Wandrahm, gibt aber nicht auf, sondern sammelt Empfehlungsschreiben von bekannten Gelehrten, die ihre Arbeit schätzen. Und bei einer weiteren Begegnung mit Godeffroy kann sie den Reeder dann tatsächlich umstimmen. Als einzige Frau wird er sie in den Kreis seiner Forschungsreisenden aufnehmen und für mehrere Jahre nach Australien schicken.

119 Tage mit dem Segler von Hamburg nach Australien

Doch erst einmal lebt sich Amalie Dietrich in Hamburg ein und bereitet zugleich ihr Projekt vor. Obwohl sie keine Akademikerin ist und in ihrer sächsischen Geburtsstadt Siebenlehn nur vier Jahre die Schule besucht hat, beeindruckt sie die Professoren am Johanneum durch ihre Sachkenntnis. Schon Anfang der 1860er-Jahre besitzt sie einen vorzüglichen Ruf als Pflanzensammlerin und autodidaktische Naturforscherin. Vieles hat sie von ihrem geschiedenen Mann, dem Apotheker und Naturforscher Wilhelm August Salomo Dietrich, gelernt, das meiste dürfte sie sich aber selbst angeeignet haben. Die 1848 geborene Tochter Charitas muss meistens bei fremden Menschen bleiben, wenn die Mutter mal wieder für Monate mit dem von einem Hund gezogenen Wagen zum Sammeln durch Wälder und Gebirge zieht.

Und nun soll es der große Wurf werden, nicht mehr Sachsen oder Norddeutschland, keine Sammelreise durch die österreichischen Alpen oder nach Schlesien, sondern in die unbekannte und gefährliche Welt des Südpazifiks. Als sie nun endlich die Zusage hat, lernt sie eifrig Englisch, liest alles, was sie in Hamburger Bibliotheken über Leben und Natur in Australien finden kann, und nimmt außerdem Schießunterricht. Bald ist sie mit Gewehr und Pistole eine akzeptable Schützin. Im Museum Godeffroy wird sie außerdem in Präparationstechniken unterwiesen. Kurz bevor sie am 15. Mai 1863 im Hamburger Hafen an Bord des Seglers „La Rochelle“ geht, lässt sie sich noch in einem Atelier fotografieren. Auf dem Porträt lächelt sie nicht, mit streng gescheitelter Frisur, geschlossenen Lippen und ernstem Blick schaut eine willensstarke und sehr entschlossene Frau in die Kamera.

Lange Seereise

Auf der langen Seereise vertieft sich Amalie Dietrich in ihre Pflanzenlexika, schlägt immer wieder in einem Englisch-Wörterbuch nach und geht die schier endlose Liste ihres Gepäcks durch. 25 Glasretorten, 1 Mikroskop, 6 Insektenkästen, 4 Kisten für lebendige Schlangen und Eidechsen, 10 Pfund Schießpulver und 100 Gläser mit großen Stöpseln sind da zum Beispiel aufgeführt. Kein Zweifel, diese Frau hat viel vor, auch wenn sie noch nicht weiß, dass sie zehn Jahre in Australien leben und forschen wird.

Als die „La Rochelle“ nach 119-tägiger Seereise am 7. August 1863 endlich Brisbane im Nordosten Australiens erreicht hat, verlassen 444 deutsche Auswanderer das Segelschiff. Vier Menschen haben die Überfahrt nicht überlebt, für den Kapitän ist das eine gute Bilanz. Der ungewöhnlichste Passagier ist die inzwischen 42 Jahre alte Amalie Dietrich, eine resolute Frau mit wichtigem Auftrag. Kurz nach ihrer Ankunft auf dem Fünften Kontinent schreibt sie: „Mit einem wahrhaft feierlichen Gefühl rüste ich mich für meine erste Sammeltour im neuen Erdteil.“ Dietrichs Australien-Aufenthalt wird zu einer Erfolgsstory. Godeffroy ist begeistert, lobt sie in Briefen und bedankt sich für ihre Warensendungen, die nun mit schöner Regelmäßigkeit in Hamburg eintreffen. Er gibt auch Anweisungen, erteilt mitunter recht detaillierte Aufträge.

Das Museum Godeffroy

Und damit beginnt eine zweite Geschichte, die bis heute wahrscheinlich völlig zu Unrecht einen Schatten auf den Namen der großen Hamburger Naturforscherin wirft. Am 20. Januar 1865 erhält sie einen Brief aus Hamburg, in dem es heißt: „Wir freuen uns, dass Sie nördlicher gehen wollen, und möchten Sie nochmals bitten, nicht nur Skelette von dort vorkommenden Säugetieren, sondern auch möglichst Skelette und Schädel von den Eingeborenen sowie deren Waffen und Geräte zu senden. Diese Sachen sind sehr wichtig für die Völkerkunde.“

Insgesamt 13 Skelette und zahlreiche Schädel

Und Amalie Dietrich liefert auch das. Insgesamt 13 Skelette und zahlreiche Schädel übergibt sie den Kapitänen der godeffroyschen Flotte, die diese menschlichen Überreste nach Hamburg transportieren und im Museum am Alten Wandrahm abliefern. Aber wie hat die deutsche Forscherin die Skelette und Schädel bekommen? Seit Anfang des 20. Jahrhunderts gibt es das Gerücht, sie habe Aborigines erschießen lassen, um an deren Knochen zu gelangen. Auch jüngere Publikationen australischer Autoren behaupten, dass es sich bei der Sammlerin in Hamburger Auftrag um eine Mörderin gehandelt habe,um einen Todesengel der Aborigines (angel of black death). Die ziemlich abenteuerliche Mordthese stützt sich vor allem auf eine australische Publikation von 1908, in der von einer namentlich nicht genannten deutschen Forscherin die Rede ist, die in der Region um Mackay Siedler mehrfach ergebnislos zu überreden versucht habe, Aborigines zu ermorden.

Als das Buch erschien, waren allerdings Jahrzehnte vergangen, denn die Forscherin hatte Australien schon 1873 wieder verlassen. Außerdem stammten die von ihr nach Hamburg geschickten Skelette nicht aus der Gegend um Mackay, sondern aus der Nähe von Bowen im Norden. Auch eine erst vor zwei Jahrzehnten veröffentlichte Quelle, nach der sie angeblich einen Siedler für einen gezielten Mord gewonnen habe, liefert keinerlei nachprüfbare Fakten, und so liegt der Verdacht nahe, dass wir es hier nicht zuletzt mit der Folge eines lange verdrängten Kapitels der australischen Geschichte zu tun haben. Denn im späten 19. Jahrhundert galten Aborigines den weißen Siedlern nicht als vollwertige Menschen. Die Hemmschwelle, sie zu töten, war daher denkbar gering.

Die Algenart Sargassum amaliae ist nach ihr benannt

Für Amalie Dietrich bestand indes gar nicht die Notwendigkeit, Einheimische zu töten, um an deren Skelette zu kommen. Bei den Aborigines gab es nämlich unterschiedliche Bestattungsriten, entweder Erdbestattung, Feuerbestattung oder das Aussetzen von Leichnamen auf Bäumen in Astgabeln. Dort ließ man sie verwesen, und nachdem die Sonne die Knochen gebleicht und auch die Ameisen das Ihre getan hatten, wurden sie eingesammelt und sekundär bestattet. Zuvor hatte Amalie Dietrich ausreichend Gelegenheit, die Knochen dort einzusammeln. Von dieser Methode berichtet die Forscherin auch 1869 in einem Brief aus Bowen, in dem sie sogar ein schlechtes Gewissen angesichts dieser Grabräuberei erkennen lässt: „Es hilft nichts, Godeffroys wollen es für die Sammlung haben, da darf ich mein Gefühl nicht fragen.“

Mit diesem respektlosen Umgang steht Amalie Dietrich keineswegs allein, Gräber „im Dienste der Wissenschaft“ auszurauben war damals gängige Praxis. Im Journal des Museums Godeffroy wurden die aus Bowen nach Hamburg gelangten Schädel später abgebildet und beschrieben. Am 4. März 1875 trifft Amalie Dietrich mit der „Susanne Godeffroy“ endlich wieder in Hamburg ein. In zehnjähriger Arbeit hat sie die größte zoologische, botanische und ethnologische Sammlung aufgebaut, die jemals von einer Einzelperson im Rahmen von Feldforschungen gesammelt wurde. Nun ist sie berühmt, wird zur anerkannten Gesprächspartnerin bedeutender Wissenschaftler, wird sogar selbst Mitglied wissenschaftlicher Gesellschaften und arbeitet als Kuratorin erst im Museum Godeffroy und ab 1885 im Botanischen Museum der Stadt Hamburg. 1891 stirbt sie an einer Lungenentzündung während eines Besuchs bei ihrer Tochter Charitas Bischoff in Rendsburg, die dort mit einem Pfarrer verheiratet ist. Auf der Grundlage der Briefe ihrer Mutter verfasst Bischoff 1909 das Buch „Amalie Dietrich. Ein Leben“, ein Bestseller, der bis heute nachgedruckt wird. Allerdings geht Bischoff sehr frei mit den Quellen um und vernichtet leider anschließend alle Originaldokumente.

In einer größeren Öffentlichkeit ist ihr Name heute kaum mehr präsent, in der Wissenschaft dagegen durchaus. Schließlich gilt sie als die Entdeckerin von etwa 640 Pflanzenarten; die Algenart Sargassum amaliae, die Moosart Endotrichella dietrichiae und die Wespenart Odynerus dietrichianus tragen ihren Namen. Auch eine Straße wurde in ihrer Wahlheimat nach der bedeutenden Hamburger Naturforscherin benannt, der Amalie-Dietrich-Stieg in Barmbek-Nord.