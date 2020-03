Hamburg. Der Reeder und Kaufmann Johan Cesar VI. Godeffroy (1813–1885) hatte mit dem Überseehandel ein geradezu märchenhaftes Vermögen gemacht. Mehr als 30 schnelle Segelfrachtschiffe pendelten zwischen Hamburg und seinen Handelsniederlassungen in Polynesien, Mikronesien, Melanesien und Australien. Sie brachten Glasperlen, Werkzeuge und Waffen nach Übersee und kamen voll beladen mit exotischen Handelsgütern nach Hamburg zurück. Doch außerdem hatten die Schiffe auch präparierte Pflanzen und Tiere sowie ethnografische Objekte an Bord, die Godeffroy in einem eigenen Museum zur Schau stellte.

Von 1861 bis 1881 bestand das Museum Godeffroy in einem Gebäude in einem Kontorhaus am Alten Wandrahm, also auf dem Gelände der heutigen Speicherstadt. Godeffroy verstand es meisterhaft, merkantile Belange mit seinen naturwissenschaftlichen Interessen zu verbinden. Seinen Kapitänen erteilte er den Auftrag, sich auch um das Sammeln von Naturalien und ethnografischen Objekten zu kümmern. Bald schickte er auch Spezialisten nach Übersee, die in der Lage waren, gezielt botanische Proben, Hölzer, Mineralien, Tiere und auch menschliche Schädel zu erwerben und mitzubringen.

In den 80er-Jahren des 19. Jahrhunderts waren Godeffroys Segler der Konkurrenz der Dampfschiffe nicht länger gewachsen. 1881 ging das Handelshaus in Insolvenz, das Museum musste später verkauft werden: Die naturkundlichen und anthropologischen Bestände gingen teilweise an das 1891 eröffnete Naturhistorische Museum am Steintorwall, das 1943 zerstört wurde. Einige Exponate befinden sich heute im Zoologischen Museum. Die ethnografische Sammlung wurde nach Leipzig ans Grassi-Museum und zum Teil ins niederländische Leiden an das heutige Rijksmuseum voor Volkenkunde verkauft. Ein Teil der Ethnographica sowie der Fotosammlung kam auch in das damalige Hamburger Museum