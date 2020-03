Hamburg. Aufgrund eines Feuerwehreinsatzes am Jungfernstieg hat die Hamburger Hochbahn am Mittwochnachmittag gegen 16.15 Uhr vorübergehend den U-Bahnbetrieb streckenweise eingestellt. Es sei Gasgeruch wahrgenommen worden, so ein Sprecher der Bundespolizei auf Nachfrage des Abendblatts. Woher der Geruch kam, war noch unklar. Deshalb sei der Bahnhof Jungfernstieg gesperrt worden, so der Sprecher

Neben Bundespolizei waren auch die Polizei Hamburg und die Hamburger Feuerwehr vor Ort.

Gegen 16.50 Uhr meldete die Hochbahn wieder "freie Fahrt" auf allen Linien.

Wegen des Einsatzes am Jungfernstieg war zwischenzeitlich auch der City-Tunnel gesperrt worden. Die S-Bahnen wurden für etwa zehn Minuten über Dammtor umgeleitet. "Gegen 16.45 Uhr wurde der City-Tunnel für die S-Bahnen wieder freigegeben", so ein Sprecher der S-Bahn Hamburg. Es habe sich herausgestellt, dass die S-Bahn-Linien nicht vom Feuerwehreinsatz betroffen seien.