Die Deutsche Gesellschaft für Internistische Intensivmedizin und Notfallmedizin (DGIIN) kritisiert die Regelungen für medizinisches Personal, das engen ungeschützten Kontakt (unter zwei Meter) zu einem bestätigten Coronoavirus-Fall bei der Pflege oder medizinischen Untersuchungen hatte.

Das Robert-Koch-Institut (RKI) empfiehlt hier bei Kontakt ohne verwendete Schutzausrüstung eine häusliche Quarantäne. Diese Vorgabe ist aus Sicht der DGIIN nicht praktikabel und würde bei strikter Beachtung zu einem Kollaps der Gesundheitsversorgung durch Krankenhäuser und Arztpraxen führen, heißt es in einer aktuellen Mitteilung.

„Als DGIIN ist es uns ein wichtiges Anliegen, dass es klare Handlungsempfehlungen im Umgang mit Covid-19-Patienten gibt. Diese müssen allerdings auch praxistauglich sein und die Funktionsfähigkeit der Gesundheitsversorgung in Kliniken und Arztpraxen gewährleisten“, sagte Professor Dr. med. Stefan John, Präsident der DGIIN.

Mitarbeitende in der Notfallaufnahme kämen etwa im Laufe eines Arbeitstages mit einem großen Personenkreis in Kontakt. Dies sei auch dann der Fall, wenn eine Covid-19-Erkrankung bei einem Mitarbeiter (oder auch Patienten) noch nicht erkannt und diagnostiziert sei. Kommt es dann zu einer nachgewiesenen Infektion mit SARS-CoV-2 und nachfolgender COVID-19-Erkrankung, müssten laut aktuellen Empfehlungen des RKI alle Kontaktpersonen ebenfalls in Quarantäne.

„Die Empfehlung des RKI würde damit unmittelbar wesentliche und relevante Versorgungsbereiche eines Krankenhauses stilllegen. Ein solcher Ausfall kann aufgrund der ohnehin schon dünnen Personaldecke nicht kompensiert werden“, so John. Nach Ansicht der Fachgesellschaft droht dadurch eine Unterversorgung im Gesundheitssystem.

Das schlägt die DGIIN vor: