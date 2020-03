Hamburg. Mittwochs nie – lautet das Motto der Staatsanwaltschaft vom morgigen Mittwoch an. Die Anklagebehörde schließt an diesem Tag erstmals für Besucher ihre Türen und ist auch telefonisch nicht erreichbar. Die Folgen zum Beispiel für Rechtsanwälte sind erheblich. In einem dem Abendblatt vorliegenden Brief an die Hamburger Arbeitsgemeinschaft für Strafverteidiger erläutert die Staatsanwaltschaft den Hintergrund des „publikumsfreien Mittwochs“, der bis auf Weiteres gelten soll.

Danach hat die Leitung der Anklagebehörde mit dem Personalrat „zum Abbau der leider umfangreichen Bearbeitungsrückstände im Servicebereich der Hauptabteilung II“ die vorübergehende Einführung von Mehrarbeit vereinbart. „Zur Unterstützung der Maßnahme wurde – für deren Dauer – die Einrichtung eines publikumsfreien Tages für alle Bereiche der Staatsanwaltschaft zum Gegenstand der Vereinbarung gemacht“, heißt es in dem Brief. In der Hauptabteilung II werden die Fälle sogenannter Alltagskriminalität wie Diebstahl, einfache Körperverletzungen sowie Verkehrs- und Beziehungsdelikte bearbeitet.

Kritik von der FDP

An dem publikumsfreien Mittwoch „werden weder Besucher empfangen noch Anrufe von Beschuldigten, Anzeigenden, Zeugen und Rechtsanwälten entgegengenommen“, schreibt die Staatsanwaltschaft. „Dies bedeutet, dass Ihre Kolleginnen und Kollegen ab dem 11. März 2020 bis auf Weiteres mittwochs nicht ins Haus gelassen und weder von Geschäftsstellen noch Dezernenten empfangen werden können“, heißt es in dem Schreiben an die Arbeitsgemeinschaft der Strafverteidiger. „Eine Aktenabholung ist mittwochs also vorerst nicht möglich“, heißt es weiter.

„Es kann nicht sein, dass sich die Staatsanwaltschaft einen ganzen Tag lang abschottet. Das bedeutet eine erhebliche Behinderung der Arbeit der Strafverteidiger“, sagt der FDP-Bundestagabgeordnete und Rechtsanwalt Wieland Schinnenburg. „Es ist unverhältnismäßig, alle Abteilungen abzuschotten und nicht nur die überlasteten. Ich fordere Justizsenator Till Steffen auf, diese skandalöse Regelung sofort zu stoppen.“

Dazu wird es wohl nicht kommen. Behördensprecherin Marayke Frantzen weist auf die personelle Verstärkung von 28 Stellen für die Hauptabteilung II hin. „Es dauert etwas, bis die Verstärkung greift und die Rückstände abgearbeitet sind. Es ist daher richtig und wichtig, dass die Staatsanwaltschaft in eigener Verantwortung weitere Maßnahmen ergreift“, sagt Frantzen. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft können Schriftsätze weiterhin auch mittwochs eingereicht werden. Die Dauer der Maßnahme sei noch nicht abzuschätzen.