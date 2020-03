Hamburg. Seit Wochen ist die Corona-Epidemie das beherrschende Thema. Aus Angst vor dem Virus SARS-CoV-2 vermeiden viele Menschen den Kontakt zu anderen. Dennoch haben sich Dutzende Menschen in Hamburg, Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern mit dem neuartigen Coronavirus infiziert. Bislang verliefen die meisten Erkrankungen offenbar glimpflich. Nun liegt ein Patient im UKE auf der Intensivstation. Neue Regelungen für Rückkehrer aus Risikogebieten.

Lesen Sie hier alle aktuellen Entwicklungen im Newsblog:

Gewerkschaft: Corona-Auswirkungen sollen nicht Beschäftigte treffen

Wegen Stornierungen, Veranstaltungsabsagen und den damit verbundenen Umsatzeinbußen infolge der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus sollen laut der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) immer mehr Beschäftigte im Hamburger Gastgewerbe ihre Arbeitszeit reduzieren und auf Einkommen verzichten. „Seit der vergangen Woche haben sich vermehrt Beschäftigte bei uns gemeldet, die uns um Rat fragen, weil ihre Arbeitgeber ihnen Verträge vorlegen, die vorsehen, dass wegen Corona die Arbeitszeit reduziert wird“, sagte Silke Kettner, Geschäftsführerin der NGG Hamburg-Elmshorn, am Dienstag.

Der Gewerkschaft lägen entsprechende Verträge aus mindestens fünf Hamburger Betrieben vor. In einigen Fällen werde den Mitarbeitern mit einer betriebsbedingten Kündigung gedroht. „Angestellten jetzt die Pistole auf die Brust zu setzten und die ohnehin schon viel zu niedrigen Einkommen durch erzwungene Arbeitszeitverkürzung zu reduzieren, das geht gar nicht!“, sagte Kettner.

Intendant Lieben-Seutter: Ansteckungsgefahr in Elbphilharmonie geringer

Der Intendant der Hamburger Elbphilharmonie sieht für eine generelle Absage der Veranstaltungen in dem berühmten Konzerthaus keine Veranlassung. „Man muss sich auch genau die Situation ansehen. In einem Konzertsaal wie diesem hier – der ist geräumig, der ist modern, hat eine super Klimaanlage – hier ist die Gefahr auch für 2000 Leute, sich anzustecken, sicher wesentlich geringer als in einem kleinen, engem, alten Saal oder in einem Club oder ähnlichem“, sagte Christoph Lieben-Seutter den ARD-„Tagesthemen“ (Montagsausgabe).

Bislang werden in der Elbphilharmonie nur Konzerte abgesagt, wenn die Künstler dafür aus Risikogebieten anreisen müssen. Am Montag war deshalb ein Klavierkonzert des Italieners Maurizio Pollini ausgefallen und auf 2021 verschoben worden. Hamburg hat im Gegensatz zu Schleswig-Holstein und Bayern bislang darauf verzichtet, große Veranstaltungen wegen des neuartigen Coronavirus generell abzusagen.

Guido Maria Kretschmer sagt Autogrammstunden ab

Der Wahlhamburger Guido Maria Kretschmer hat sein Verhalten wegen des Coronovirus verändert (Archivbild).

Das neuartige Coronavirus hat bereits den Alltag des Wahlhamburgers und TV-Stars Guido Maria Kretschmer beeinflusst. "Wir haben Autogrammstunden abgesagt und so größere Geschichten", sagte der 54-jährige Modedesigner. Ihm falle es allerdings noch ein bisschen schwer, Körperkontakt zu vermeiden. "Ich habe jetzt nie mit Zunge sofort geküsst und Hurra!" Aber er sei eben schon jemand, der nah an Menschen rangehe. "Und das habe ich mir auch noch gar nicht so richtig abgewöhnt bis jetzt. Es fällt mir auch schwer, weil ich es höflich finde, die Hand zu geben. Aber ich passe einfach auf."

Zuletzt sei er zudem vermutlich wegen des Coronavirus in den Genuss eines fast leeren Flugzeuges gekommen. "Ich musste jetzt auch nochmal fliegen zu einem Dreh und da war ich fast der Einzige im Flieger."

Hamburger Helm AG: Betriebsärztin positiv auf das Covid-19-Virus getestet

Bei der Hamburger Helm AG ist ein Corona-Fall aufgetreten. "Am Sonntag erhielten wir von unserer Betriebsärztin die Information, dass sie positiv auf das Covid-19-Virus getestet wurde", sagte eine Sprecherin des Unternehmens am Dienstag. Sie habe sich außerhalb von Helm im Rahmen eines Kontaktes zu einem infizierten Patienten angesteckt.

Am Donnerstagvormittag habe sich die Betriebsärztin "für einen routinemäßigen Rundgang im Rahmen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes auf zwei Stockwerken" bei der Firma aufgehalten. Zu diesem Zeitpunkt habe sie noch nichts von ihrer Infektion gewusst. Es handele sich bei der Betriebsärztin nicht um eine festangestellte Mitarbeiterin der Helm AG.

Die Sprecherin betonte, es habe keinen engen Kontakt mit den Mitarbeitern gegeben, die Betriebsärztin habe "umsichtig" gehandelt. Demnach hätten die Beschäftigten mit der Medizinerin lediglich Kontakt nach der Typ II-Klassifizierung des Robert Koch-Instituts gehabt. Das heißt, dass die Angestellten beispielsweise keinen mindestens 15-minütigen Gesichts-Kontakt mit ihr hatten. "Für alle Mitarbeiter, die Kontakt mit der Betriebsärztin hatten (in Summe 55), haben wir freiwillig präventive Maßnahmen ergriffen. Die Kollegen werden die nächsten 14 Tage von zuhause aus arbeiten."

Corona-Sorge: Ansturm auf Hamburger Arztruf

Infolge der Corona-Krise war der Hamburger Arztruf 116 117 vor allem am Montag extrem gefragt. Es habe fast 5000 Anrufe gegeben, sagte der Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung Hamburg, Jochen Kriens, am Dienstag. „Wir befinden uns in einer außergewöhnlichen Situation. Deshalb kann es zu Wartezeiten kommen.“

Der Arztruf sei zuletzt „sehr stark belastet, aber nicht überlastet“ gewesen, sagte Kriens. Die Zahl der Mitarbeiter für die Beratung sei bereits aufgestockt worden. „Wir beobachten die Situation sehr genau, zusammen mit der Gesundheitbehörde. Die Lage wird jeden Tag neu bewertet“, sagte Kriens.

Coronavirus: Das gilt ab Montag an Hamburgs Schulen und Kitas

Ferienrückkehrer aus Corona-Risikogebieten sollen den Hamburger Schulen und Kitas am kommenden Montag fernbleiben. Dies gelte sowohl für Schüler und Kitakinder als auch für Lehrer und anderes Schul- oder Kitapersonal, sagte Gesundheitssenatorin Cornelia Prüfer-Storcks (SPD) am Dienstag. So solle das Infektionsrisiko nach dem Ferienende verringert werden.

Für #Hamburg gelten bezüglich des #Coronavirus ab sofort Regelungen für Reiserückkehrer aus den vom @rki_de ausgewiesenen Risikogebieten. Diese sind – ebenso wie Empfehlungen zu Veranstaltungen – auf der Seite https://t.co/f7b1H35oLj online zu finden. #COVID19 #SARSCoV2 pic.twitter.com/3gXYSb589u — BGV Hamburg (@bgv_hh) March 10, 2020

Kitakinder und Schüler sollen die Einrichtungen 14 Tage lang nicht besuchen – unabhängig von Symptomen. „Sie sollen zu Hause bleiben und unnötige Kontakte vermeiden“, sagte die Senatorin. Die 14 Tage zählen ab dem Tag der Ausreise aus einem vom Robert-Koch-Institut (RKI) als Risikogebiet eingestuftem Gebiet. Grundlage für diese Maßnahme soll eine Allgemeinverfügung der Gesundheitsbehörde im Rahmen des Infektionsschutzgesetzes sein. Bei Verstößen drohen Bußgelder.

Diese Länder und Gebiete gelten laut RKI derzeit als Risikogebiete:

Italien

Iran

In China: Provinz Hubei (inkl. Stadt Wuhan)

In Südkorea: Provinz Gyeongsangbuk-do (Nord-Gyeongsang)

In Deutschland: Landkreis Heinsberg (Nordrhein-Westfalen)

Coronavirus: Schleswig-Holstein untersagt Großveranstaltungen

Schleswig-Holsteins Landesregierung wird Veranstaltungen mit mehr als 1000 Menschen wegen des neuen Coronavirus untersagen. Das habe das Kabinett am Dienstag auf Vorschlag von Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) beschlossen, sagte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums. Der Erlass im Rahmen des Infektionsschutzgesetzes sollte noch am Dienstag auf den Weg gebracht werden. Eine Folge: Zahlreiche Sportveranstaltungen in Schleswig-Holstein werden vor leeren Rängen ausgetragen.

Angesichts zunehmender Infektionen in Deutschland hatte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) am Sonntag empfohlen, Veranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern vorerst abzusagen. In Schleswig-Holstein haben sich mindestens elf Menschen mit dem Sars-CoV-2-Virus infiziert. Zudem trauert die Hamburger Feuerwehr um einen Kollegen aus dem Kreis Herzogtum Lauenburg, der während einer Ägyptenreise erkrankte und am Sonntag im Ferienort Hurghada starb.

Coronavirus: Schutzmaßnahmen in Kliniken und Altenheimen

Um besonders gefährdete Risikogruppen, wie alte und kranke Menschen zu schützen, gibt die Hamburger Gesundheitsbehörde Einrichtungen der stationären und ambulanten Altenpflege, Eingliederungshilfe sowie den Kliniken konkrete Handlungsempfehlungen. Dazu zählt: Menschen mit erkältungsähnlichen Symptomen oder Rückkehrer aus Risikogebieten sollten Kliniken und Altenpflegeeinrichtungen nicht betreten. Im Zweifel sollten Angehörige gebeten werden, Besuche zu verschieben.

Coronavirus: Hamburg verzeichnet jetzt 35 bestätigte Fälle

In Hamburg sind 13 neue Fälle des neuartigen Coronavirus bestätigt worden. Damit seien in der Hansestadt nun insgesamt 35 Menschen nachweislich an Covid-19 erkrankt, sagte Gesundheitssenatorin Cornelia Prüfer-Storcks (SPD) am Dienstag bei der Landespressekonferenz in Hamburg.

Laut Behörde befinden sich die betroffenen Personen mit grippeähnlichen Symptomen in häuslicher Isolation. "Alle Kontaktpersonen werden ermittelt und informiert und sofern es sich um Kontaktpersonen mit hohem Ansteckungsrisiko der Kategorie I handelt, getestet und isoliert", heißt es in der aktuellen Mitteilung. Die Fälle gruppierten sich überwiegend um fünf verschieden Cluster, die in Verbindung mit Reisen nach Italien, in einem Fall auch nach Heinsberg stehen.

Coronavirus: Großveranstaltungen einzelfallbezogene Entscheidungen

Cornelia Prüfer-Storcks betonte, dass Großveranstaltungen in Hamburg nicht alle grundsätzlich abgesagt werden. "Es handelt sich um einzelfallbezogene Entscheidungen, bei denen mehrere Faktoren eine Rolle spielen", sagte die Gesundheitssenatorin. Die Teilnehmerzahl sei nur ein Kriterium, aber nicht das alleinige. Auch der Ort der Veranstaltung werde berücksichtigt, ob es sich etwa um eine Freiluftveranstaltung oder einen schlecht belüfteten Raum handelt. Und auch die Art der Veranstaltung sei ausschlaggebend.

Coronavirus in Hamburg: Absagen von Veranstaltungen

Veranstaltungen sind abzusagen, wenn zu erwarten ist, dass eine hohe Anzahl an Personen diese besuchen oder teilnehmen, welche sich in den letzten 14 Tagen in Risikogebieten aufgehalten haben, heißt es in der aktuellen Behördenmitteilung. "Die Veranstalter haben die Besucher oder Teilnehmenden der Veranstaltungen vor dem Beginn der Versammlung durch Aushänge und Durchsagen aktiv darauf hinweisen, dass diese von einem Besuch der Veranstaltung absehen, wenn sie aktuell erkältungsähnliche Symptome aufweisen oder zu der Personengruppe gehören, die sich in den letzten 14 Tagen in vom RKI-definierten Risikogebieten aufgehalten haben.

Coronavirus: Neuregelung für Rückkehrer aus Risikogebieten

"Wir verzeichen täglich eine Zunahme im zweistelligen Bereich", sagte Hamburgs Gesundheitssenatorin Cornelia Prüfer-Storcks zu aktuellen Lage beim Thema Coronavirus. Sie betonte, weiter rational und besonnen zu reagieren, aber nicht in Aktionismus ausbrechen.

Coronavirus in Hamburg: Verfügung für Schulen und Kitas

Im Zuge der Corona-Krise verschärft Hamburg die Regeln für Menschen, die von einer Reise in internationalen Risikogebieten in die Hansestadt zurückkehren. Lehrkräfte, weiteres pädagogisches Personal, Schüler und Eltern, die aktuell oder in den vergangenen 14 Tagen etwa aus Italien oder aus der Provinz Hubei in China heimgekommen sind, dürfen 14 Tage nicht am Schulbetrieb teilnehmen und sollen solange vorsorglich zu Hause bleiben. Die 14 Tage sind wegen der Inkubationszeit ab dem Zeitpunkt der Rückkehr zu zählen.

Auch US-Sänger Richard Marx sagt Konzert in Hamburg ab

Der US-Sänger und Songwriter Richard Marx hat wegen des neuartigen Coronavirus seine Konzerte in Europa abgesagt. Es bestehe die Gefahr, dass er wegen des Virus in einem Land feststecke und seine Tour deshalb nicht fortsetzen könne, sagte der 56-Jährige in einem Instagram-Post.

Wegen dieser "unvorhersehbaren Reisebedingungen" angesichts der aktuellen globalen Gesundheitskrise wird die "Limitless"-Tour auf Herbst 2020 verschoben, wie das Musikunternehmen BMG am Dienstag mitteilte. Am Montag, 16. März, wollte Marx seine Deutschlandtour in Hamburg beginnen. Die Absage betrifft alle europaweit geplanten Konzerte. Deutschlandweit sind sechs Konzerte betroffen.

Er bedauerte die Absagen sehr. "Es war eine sehr schwierige und abgewogene Entscheidung." Eigener Aussage zufolge hat Marx seit etwa acht Jahren nicht mehr in Europa gespielt. Er selbst sei gesund und habe auch keine Angst, krank zu werden, weil er nicht zur Risikogruppe gehöre. Ihm gehe es um sein Publikum. "Ich habe das nicht auf die leichte Schulter genommen."

Corona-Angst: Plácido Domingo sagt Hamburg-Auftritt ab

Kommt er, kommt er nicht? Er kommt nicht: Plácido Domingo sagte nun seinen Auftritt in Verdis „Simon Boccanegra“ an der Hamburgischen Staatsoper ab. Die offizielle Begründung zielt allerdings nicht auf die anhaltenden Debatten über die Missbrauchsvorwürfe gegen den Sänger und Dirigenten ab, sondern auf die mögliche gesundheitliche Gefährdung durch das Coronavirus für den 89-Jährigen.

„Die Absage erfolgt auf Grund von medizinischen Empfehlungen bezüglich Alter und Komorbidität, was ein hohes Risiko im Falle einer Infektion mit Covid-19 bedeutet“, teilte die Pressestelle des Opernhauses mit. „Die Staatsoper Hamburg versteht und respektiert diese Entscheidung, auch wenn sein Publikum und seine Fans es sehr bedauern werden, ihn nicht in Hamburg erleben zu können. Hamburg verbindet mit Plácido Domingo eine jahrzehntelange Zusammenarbeit. Die Weltkarriere dieses bedeutenden Künstlers begann in Hamburg, wo er 1975 als Otello debütierte. Ob ein Auftritt an der Staatsoper Hamburg zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden kann, wird mit Plácido Domingo geprüft.“

Auch ohne Domingo in der Titelpartie sollen die Aufführungen am 22.und 26. März sowie am 2. April im Rahmen der Italienischen Opernwochen 2020 über die Hamburger Opernbühne gehen. Wer nun die Titelpartie singt, bleibt abzuwarten.

Einschränkungen für Reiserückkehrer aus Risikogebieten

Der Landrat des Kreises Herzogtum Lauenburg (Schleswig-Holstein) hat eine Allgemeinverfügung erlassen, durch die es Reiserückkehrern aus Risikogebieten für 14 Tage nach ihrer Rückkehr verboten wird, bestimmte Einrichtungen zu besuchen. Dazu zählen insbesondere Kindertageseinrichtungen, Schulen, Heime und Krankenhäuser, aber auch Berufs- und Hochschulen.

"Auch grundsätzlich sollte auf Besuche von Angehörigen in Kliniken und Altenpflegeeinrichtungen derzeit möglichst verzichtet werden, um das Infektionsrisiko zu minimieren", heißt es in einer Mitteilung des Kreises Herzogtum Lauenburg.

Coronavirus: Hamburg informiert über aktuelle Lage

Am Dienstagmittag wollen Hamburgs Gesundheitssenatorin Cornelia Prüfer-Storcks (SPS) und Staatsrat Dr. Matthias Gruhl über die aktuelle Lage zum Coronavirus in Hamburg informieren. Ergänzend dazu wird die Schulbehörde Auskunft geben über die Auswirkungen des Coronavirus auf den Schulbetrieb, insbesondere im Hinblick auf die Lage nach den Märzferien.

Bis zum Montag gab die Gesundheitsbehörde die Zahl der Corona-Fälle in Hamburg mit 22 an. Unter den Infizierten ist auch eine Betriebsärztin des Chemieunternehmens Helm AG, wie eine Unternehmenssprecherin bestätigte. Nach Angaben der Gesundheitsbehörde steckte sie sich über einen Rückkehrer aus einem Risikogebiet an.

Je langsamer sich das Virus ausbreitet, desto besser kann unser Gesundheitswesen damit umgehen. Eine kurze Erklärung: pic.twitter.com/PW6UjjXNpT — BMG (@BMG_Bund) March 9, 2020

Coronavirus: Testzentrum eröffnet im Landkreis Uelzen

Um eine Ausbreitung des Coronavirus durch den Besuch einer Arztpraxis zu verhindern, wird im Landkreis Uelzen in Kürze ein Testzentrum in Rosche den Betrieb aufnehmen. „Mit diesem Zentrum soll verhindert werden, dass Personen, die den Verdacht auf eine Corona-Infektion haben, ihren jeweiligen Arzt aufsuchen müssen und dabei vielleicht andere Patienten infizieren“, sagte Dr. Gerhard Wermes, Leiter des Gesundheitsamtes Uelzen-Lüchow-Dannenberg.

In den Echtbetrieb gehen kann das Testzentrum demnach, sobald der Einrichtung Schutzkleidung und Schutzmasken in ausreichender Menge zur Verfügung stehen. Betreiber des Testzentrums ist die Kassenärztliche Vereinigung. Der Landkreis rechnet mit einer Inbetriebnahme nicht vor Ende dieser Woche, heißt es in einer aktuellen Mitteilung. Das Zentrum steht bei einem entsprechend durch den Hausarzt attestierten Verdacht sowohl Betroffenen aus dem Landkreis Uelzen als auch Betroffenen aus dem Landkreis Lüchow-Dannenberg zur Verfügung.

Coronavirus: 48-Jähriger liegt im UKE auf Intensivstation

Ein Labormitarbeiter des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf (UKE), der mit Frau und zwei Kindern in Rellingen lebt, wird wegen einer Erkrankung mit dem neuartigen Coronavirus auf der Intensivstation behandelt. Der Mann sei am Montagvormittag aus dem Krankenhaus Elmshorn ins UKE verlegt worden, teilte eine Sprecherin des UKE am Dienstag mit. Es werde derzeit geprüft, welche Vorerkrankungen er hatte. Zuvor hatte das NDR-"Hamburg Journal" berichtet.

Die Infektion des 48 Jahre alten Familienvaters aus Rellingen (Kreis Pinneberg) war am Dienstag vergangener Woche bestätigt worden. Er befand sich zunächst in häuslicher Isolation und sein Zustand war als gut beschrieben worden. Gesundheitssenatorin Cornelia Prüfer-Storcks (SPD) hatte erklärt, er gehöre zu den entfernteren Kontaktpersonen eines Kinderarztes, dessen Infektion mit dem Sars-CoV-2-Virus sich in der Nacht zum 28. Februar bestätigt hatte.

Coronavirus: Viele Hamburger verzichten nicht auf Urlaub

Wegen der Ausbreitung des Coronavirus scheinen viele Reisende verunsichert zu sein. Doch laut einer Umfrage auf der Website von Urlaubsguru.de, an der vom 6. bis 8. März rund 11.000 Menschen teilnahmen, lassen sich 74 Prozent der Befragten bei ihrer Reiseplanung nicht vom Virus beeinflussen. "Vor allem Bürger in Hamburg haben kaum Bedenken, ihren Urlaub trotz Ausbreitung des Coronavirus anzutreten oder ihrer Reiseplanung weiter nachzugehen", heißt es in einer aktuellen Mitteilung.

„Auch wir spüren momentan die Auswirkungen der Ausbreitung des Coronavirus", so Urlaubsguru-Gründer Daniel Krahn. "Dennoch zeigt sich, dass Reisende sich ungern von ihren Vorhaben abhalten lassen." Wer die nötigen Vorkehrungen treffe, könne seinen Urlaub trotzdem genießen.

Hamburger Urlauber haben kaum Bedenken, trotz des Coronavirus zu verreisen.

Coronavirus: Führungsakademie der Bundeswehr geschlossen

An der Führungsakademie der Bundeswehr in Hamburg ist am Montag eine Infektion mit dem Coronavirus bestätigt worden. Die Kaserne bleibt vorerst bis Freitag geschlossen, sagte eine Sprecherin der Führungsakademie der Bundeswehr dem Abendblatt. 350 Personen seien nach Hause geschickt worden, einige müssen auf ihren Stuben bleiben.

Die Sprecherin betonte, dass der Schutz der Gesundheit der Soldaten sowie der zivilen Mitarbeiter und die bestmögliche Eindämmung der Verbreitung des Virus "höchste Priorität" habe. Von der Schließung der Akademie sind die Clausewitz-Kaserne in Blankenese und die Generalleutnant-Graf-von-Baudissin-Kaserne in Osdorf betroffen.

"Die Arbeit ist damit zwar eingeschränkt, die Funktionsfähigkeit der Akademie ist jedoch sichergestellt", so die Sprecherin der Führungsakademie der Bundeswehr. "Die betroffene Person befindet sich derzeit in ärztlicher Versorgung durch den Sanitätsdienst der Bundeswehr." Ihr gehe es gut.

Coronavirus im Norden: Das sind die aktuellen Infektionszahlen:

Schleswig-Holstein: 9 Fälle

Hamburg: 22 Fälle

Mecklenburg-Vorpommern: 10 Fälle

Bremen: 4 Fälle

Niedersachsen: 38 Fälle

(Quelle: Robert Koch Institut, Stand Montag, 10.3.2020, 8 Uhr )

Vier neue Corona-Fälle im Landkreis Stade

Im Landkreis Stade sind vier neue Fälle des neuartigen Coronavirus bestätigt worden. Vier Frauen im Alter von 27, 37, 41 und 48 seien positiv auf Sars-CoV-2 getestet worden, teilte ein Sprecher des Landkreises in der Nacht zum Dienstag mit. Im Zusammenhang mit einer dieser Erkrankungen falle der Unterricht an der Grundschule Horneburg am Dienstag aus, hieß es weiter vom Gesundheitsamt. Damit steigt die Zahl der Fälle im Landkreis Stade auf elf – insgesamt sind es damit in Niedersachsen mehr als 40 Fälle.

Hamburger Firma bietet Selbsttest-Kit für Corona an

Hanno Behrens ist Geschäftsführer von meinRezept. online.

Die Hamburger Firma meinRezept.online hat einen Fragebogen entwickelt, den Hausärzte über ihre Homepage anbieten und von Patienten ausfüllen lassen können, um daraufhin zu entscheiden, ob ein Corona-Test sinnvoll erscheint. „Der Fragebogen orientiert sich an den Vorgaben des Robert-Koch-Instituts und der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin und wurde von uns in Zusammenarbeit mit Hamburger Ärzten entwickelt“, sagt Geschäftsführer Hanno Behrens.

So wird zum Beispiel abgefragt, an welchen Symptomen der Patient leidet, ob er sich in einem Risikogebiet aufgehalten hat, Kontakt zu einer erkrankten Person hatte und wie der allgemeine Gesundheitszustand ist. Ist der Hausarzt nach Durchsicht der Antworten der Meinung, der Patient könnte infiziert sein, kann er auf den entsprechenden Button klicken – und der Patient bekommt ein Selbsttest-Kit inklusive Anleitung zur Prüfung von Corona-Infektionen nach Hause.

„Das Kit besteht aus einem Röhrchen mit einer Art langem Wattestäbchen, mit dem man sich einmal durch den Rachenraum fährt“, erklärt Hanno Behrens. Dieses werde verpackt und kostenlos an das Labor Dr. Heidrich & Kollegen in Wandsbek geschickt. In rund drei Tagen erhalte der Patient ein Ergebnis.

Wenn er es einen Tag schneller erfahren möchte, könne er auch eine vertraute Person bitten, die Probe im Labor abzugeben, so Behrens. „Unsere Leistung ist für Ärzte und Patienten kostenfrei, wenn der Arzt den Test anordnet, zahlen das die Kassen“, sagt Behrens. Wenn jemand den Test ohne ärztliches Geheiß machen möchte, muss er dafür 150 Euro bezahlen.

Der Fragebogen sei jetzt so weit fertig, dass die Ärzte diesen auf ihrer Homepage einbinden können, so Behrens, dessen Firma bislang ein Werkzeug angeboten hat, mit dem Patienten online Rezepte bei ihrem Arzt beantragen können. Diese Funktion nutzen derzeit 300 Praxen – wie viele den Corona-Fragebogen anbieten werden, ist noch unklar.

Coronavirus: So können Sie sich vor Ansteckung schützen

Niesen oder husten Sie am besten in ein Einwegtaschentuch, das sie danach wegwerfen. Ist keins griffbereit, halten Sie die Armbeuge vor Mund und Nase. Danach: Händewaschen

Regelmäßig und gründlich die Hände mit Seife waschen

Das Gesicht nicht mit den Händen berühren, weil die Erreger des Coronavirus über die Schleimhäute von Mund, Nase oder Augen in den Körper eindringen und eine Infektion auslösen können

Ein bis zwei Meter Abstand zu Menschen halten, die Infektionssymptome zeigen

Schutzmasken und Desinfektionsmittel sind überflüssig – sie können sogar umgekehrt zu Nachlässigkeit in wichtigeren Bereichen führen

Coronavirus: Neuseeland verzichtet auf Hockey-Spiele in Hamburg

Nach Australien hat auch Neuseeland seine Reisen zu den Hockey-Spielen der Pro League in Europa wegen der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus abgesagt. Davon betroffen sind auch die Spiele, die die deutsche Männer-Nationalmannschaft am 28. und 29. März in Hamburg gegen die Neuseeländer hätte austragen sollen. Das teilte der Deutsche Hockey-Bund (DHB) mit.

Die Spiele in der Hansestadt sollen, ebenso wie die für den 21. und 22. in Mönchengladbach abgesagten Partien der Männer und Frauen gegen Australien, zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden. Der DHB bemüht sich unterdessen, für die Olympia-Vorbereitungen der beiden Nationalteams adäquate Länderspiele mit europäischen Nachbarn zu vereinbaren.

Coronavirus – auch am UKSH Rückgang der Blutspenden

Auch das Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (UKSH) hat in den vergangenen Tagen einen Rückgang der Blutspenden um etwa 20 Prozent verzeichnet. "Bezüglich der Ursachen können wir nur mutmaßen", sagte der Leiter des Instituts für Transfusionsmedizin am UKSH, Siegfried Görg.

Noch fehlten am UKSH keine Blutprodukte und die Lagerbestände seien vorerst noch befriedigend. Dennoch bleibe es weiterhin sehr wichtig, "dass wir genügend Blutspenden für unsere Patenten gewinnen können", sagte Görg. "Patienten, die Blutprodukte benötigen, weil sie beispielsweise eine Krebserkrankung haben oder weil sie sich einer größeren Operation unterziehen müssen, wird es auch in den nächsten Wochen und Monaten geben."

Appell an Blutspender: Keine Angst vor Coronavirus

Hamburger Krankenhäuser und das Deutsche Rote Kreuz haben an Blutspender appelliert, nicht aus Furcht vor einer Ansteckung mit dem neuartigen Coronavirus auf das Spenden zu verzichten. „Blutspenden ist weiter wichtig“, betonte der Leiter der Transfusionsmedizin am Universitätsklinikum Eppendorf, Sven Peine, am Montag. In der vergangenen Woche sei die Zahl der Spender um etwa 30 Prozent zurückgegangen, am Donnerstag und Freitag sogar um 50 Prozent.

Peine vermutet, dass der Rückgang nicht nur mit den Hamburger Märzferien zusammenhängt, sondern auch mit der subjektiven Angst vor einer Ansteckung. Das Infektionsrisiko für Blutspender sei aber sehr gering.

Spenden könne nur jemand, der gesund sei und in den vier Wochen davor auch keine Erkältung oder andere Krankheit gehabt habe. Auch Rückkehrer aus Covid-19-Risikogebieten müssten vier Wochen bis zur nächsten Blutspende warten. Bei einer weiteren Ausbreitung des Virus könnte das die Zahl der potenziellen Spender verringern. Peine schloss nicht aus, dass es zu einer Mangelsituation kommt. Im UKE werden jährlich mehr als 35.000 Blutübertragungen gemacht. Zwei Drittel des Bedarfs deckt das Klinikum über eigene Spender ab.

Coronavirus: Das müssen Sie über Fachbegriffe wissen

Coronavirus: Eine Klasse von Viren, zu denen der neuartige Erreger gehört

SARS-CoV-2: Die genaue Bezeichnung des Virus, das sich von China aus verbreitet

Covid-19: Die Erkrankung, die das Virus auslöst

Einen Rückgang der Blutspenden meldeten auch die Asklepios-Kliniken. Im Vergleich zum Vorjahr, als es in den Märzferien ebenfalls viele Grippe-Fälle gab, sei die Zahl der Spenden beim Klinik-eigenen Blutspendedienst Hamburg um 15 Prozent gesunken. An fünf Standorten in der Hansestadt und in Neumünster werde pro Jahr rund 46.000 Mal Blut gespendet.

Die Asklepios-Kliniken bräuchten jedoch 75.000 Blutspenden, sagte Sprecher Mathias Eberenz. Die Lücke werde durch Zukäufe geschlossen, was im Moment schwierig sei. Einen Engpass gebe es zwar noch nicht. Aber: „Wir freuen uns über zusätzliche Spender“, betonte Eberenz. Angst vor einer Ansteckung beim Spenden brauche niemand zu haben.

Tod des Hamburger Feuerwehrmanns löst Bestürzung aus

Der zweiwöchige Urlaub in Ägypten war fast zu Ende, als Thomas F. am Freitag plötzlich über Fieber klagte. Der 60 Jahre alte Feuerwehrmann ging mit seiner Frau in ein Krankenhaus in Hurghada am Roten Meer. Offenbar erkannte das Paar den Ernst der Situation aber nicht. Wie geplant nahm die Frau den Rückflug am Sonnabend, während der Mann weiterbehandelt wurde. Am Sonntagnachmittag starb Thomas F. – an den Folgen einer Infektion mit dem neuartigen Coronavirus.

Der erste Todesfall eines Deutschen schaffe eine „neue Lage“, hieß es zunächst von der Gesundheitsbehörde. Thomas F. arbeitete seit 35 Jahren bei der Hamburger Berufsfeuerwehr. Mit seiner Frau lebte er in einem Dorf bei Lauenburg in Schleswig-Holstein.

Örtliche Polizisten überbrachten der Witwe am Sonntagabend die traurige Nachricht – ohne zu wissen, dass auch die Frau in Ägypten gewesen war. Danach mussten sie ebenso wie die Frau und der erwachsene Sohn isoliert und auf eine mögliche Infektion untersucht werden. Vorsichtshalber wurde die Polizeistation Lauenburg geschlossen. Sie soll desinfiziert werden.

Uns hat die die schmerzliche Nachricht über den Tod eines Kollegen der Berufsfeuerwehr auf einer Reise nach Ägypten erreicht.

Wir sind erschüttert und traurig. Seiner Familie und Freunden sprechen wir unser tief empfundenes Beileid und Mitgefühl aus. pic.twitter.com/2ze7RoNfOI — Feuerwehr Hamburg (@FeuerwehrHH) March 9, 2020

Bei der Hamburger Feuerwehr löste die Nachricht große Anteilnahme aus. Kameraden beschreiben Thomas F. als „freundlich, aufgeschlossen und engagiert“. Zuletzt übte er eine leitende Funktion in der Einstellungsstelle am Berliner Tor aus, war zuvor Zug- und Abteilungsführer in der Brandbekämpfung. „Er hatte Verletzungen, schwierige Einsätze – alles, was zu diesem Beruf dazugehört“, sagte ein Feuerwehrmann dem Abendblatt. In einem Brief an die Belegschaft drückte auch Feuerwehrchef Christian Schwarz seine Bestürzung über den Verlust des „überaus beliebten und sehr geschätzten Kollegen“ aus.

Flugzeugpassagiere werden ausfindig gemacht und kontrolliert

Der am Coronavirus gestorbene Feuerwehrmann Thomas F. und seine Frau hatten offenbar eine Pauschalreise nach Ägypten gebucht. Am 22. Februar flog das Paar nach Luxor und nahm von dort aus zunächst an einer Kreuzfahrt auf dem Nil teil. Möglicherweise hat sich Thomas F. dabei mit dem Virus infiziert. Ebenfalls am Freitag war ein Kreuzfahrtschiff in der Region wegen zwölf bestätigter Coronafälle unter Quarantäne gestellt worden. Ägypten galt bislang aber nicht als Risikogebiet für Ansteckungen mit dem neuartigen Erreger.

Laut Dennis Krämer, dem Sprecher der Hamburger Gesundheitsbehörde, werden die genauen Umstände der Infektion noch untersucht. „Dazu stehen wir in engem Kontakt mit dem ärztlichen Dienst des Flughafens, den Behörden in Schleswig-Holstein und auch den ausländischen Stellen“, so Krämer. So werden etwa alle Passagiere aus dem Flugzeug ausfindig gemacht und untersucht, mit der die Frau von Thomas F. am Sonnabend aus Ägypten nach Deutschland zurückgekehrt war.

