Hamburg. Auch in Hamburg rechnen sich offenbar AfD-Mitglieder dem radikal-völkischen "Flügel" des thüringischen Landeschefs Björn Höcke zu. Das gehe aus Erkenntnissen des Verfassungsschutzes hervor, teilte Innensenator Andy Grote (SPD) am Montag via Twitter mit.

Entscheidung @BfV_Bund, ob der „Flügel“ bundesweit zum Beobachtungsobjekt wird, steht bevor. Hamburg wird daher weiter sehr genau hinsehen, insbesondere welchen Einfluss der „Flügel“ innerhalb der Hamburger AfD hat. 2/2 — Andy Grote (@AndyGrote) March 9, 2020

Das Bundesamts für Verfassungsschutz will laut Medienberichten in Kürze darüber entscheiden, ob "Der Flügel" unter Beobachtung gestellt wird. Die rechtsradikale Strömung war wie auch die AfD-Nachwuchsorganisation „Junge Alternative“ Anfang 2019 als Verdachtsfall eingestuft worden. Die gesamte AfD als "Prüffall" zu behandeln war dem Verfassungsschutz gerichtlich untersagt worden.

Grote für Beobachtung des AfD-"Flügels"

Hamburg werde "weiter sehr genau hinsehen, insbesondere welchen Einfluss der 'Flügel' innerhalb der Hamburger AfD hat", teilte Grote mit. In Hamburg gibt sich die Partei öffentlich eher gemäßigt. Man sei "eine Kraft, die sich überhaupt nicht ins Völkische begibt", betonte AfD-Landeschef Dirk Nockemann jüngst im Abendblatt-Interview.

Grote hatte der AfD eine Mitschuld am Anschlag von Halle gegeben. Zwischen dem Auftreten des Faschisten Höcke und dem der historischen Nationalsozialisten sei kein relevanter Unterschied mehr erkennbar, sagte er dem Abendblatt. Es gebe deshalb "gute Argumente", den "Fügel" unter Beobachtung zu stellen.