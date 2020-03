Hamburger Polizisten haben in der Nacht zu Montag mit Unterstützung des Diensthundes Irgun in Horn einen 39 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen. Dieser steht im Verdacht, gemeinsam mit einem bislang unbekannten Komplizen ein Lokal an der Horner Landstraße überfallen zu haben.

Die beiden Tatverdächtigen betraten laut Polizei gegen 1.45 Uhr das Lokal an der Horner Landstraße und forderten von einem 34 Jahre alten Angestellten unter Androhung von Schlägen mit einem mitgebrachten Ast den Inhalt der Ladenkasse. Nachdem einer der Täter das Geld aus der Kasse entnommen hatte, flüchtete er mit seinem Komplizen aus dem Lokal in Richtung Moorfleeter Straße.

Diensthund Irgun stellt mutmaßlichen Täter

Während der Sofortfahndung mit 13 Funkstreifenwagen ein mutmaßlicherTäter noch in Tatortnähe durch Diensthund "Irgun" aufgespürt und gestellt werden. Bei der Festnahme erlitt der 39-Jährige einen leichten Biss im Bereich der Hüfte. Der Komplize konnte unerkannt flüchten.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wird der 39-jährige Tatverdächtige dem Untersuchungsgefängnis zugeführt. Das Raubdezernat des Landeskriminalamtes hat die weiteren Ermittlungen übernommen.