Feuerwehrmann aus dem Norden stirbt an Covid-19 in Ägypten

Hamburg/Ratzeburg. Ein Hamburger Feuerwehrmann ist auf einer Ägyptenreise an einer Infektion mit dem neuartigen Coronavirus gestorben. Der Mann habe in Schleswig-Holstein gewohnt und sei seit Februar in Ägypten unterwegs gewesen, sagte ein Sprecher der Hamburger Gesundheitsbehörde am Montag. Es handele sich um den ersten deutschen Covid-19-Todesfall.

Zwei Polizisten der Polizeistation Ratzeburg haben die Frau des Mannes am Montag informiert, wie Schleswig-Holsteins Innenminister Hans-Joachim Grote (CDU) sagte. Anschließend seien die beiden Beamten und die Witwe vorsorglich häuslich isoliert worden. Die Polizeistation Ratzeburg wurde vorläufig geschlossen.

Nach Informationen des "Hamburger Abendblatts" hatte der 60 Jahre alte Feuerwehrmann eine Nilkreuzfahrt mit seiner Frau gemacht. Er sei in dem Ferienort Hurghada gestorben. Seine Frau sei bereits nach Hamburg zurückgekehrt.