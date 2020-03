Hamburg. 6 Uhr morgens auf Finkenwerder. Die Frühschicht hat bei Airbus gerade begonnen. Fern der Planungsbüros voller Flipcharts hängen hier die modernsten Displays für die Taktplanung. Die eine Hand arbeitet der anderen zu. Auch Roboter leisten ihren Beitrag. Schnell und präzise setzen sie Nieten für die Strukturabschnitte. Zur gleichen Zeit hebt sich ein mechanischer Arm über das Flugzeug. Kein Auge ist genauer als der Laserstrahl an seiner Spitze. Er verbindet millimetergenau eine Sektion mit der anderen.

Airbus setzt in Finkenwerder auf die Technik von morgen

Am Airbus-Standort wird Industrie 4.0 großgeschrieben. Smartvernetzte Maschinen, Exoskelette und 3-D-Brillen sind wichtige Elemente, die den Flugzeugbau erleichtern und die Produktion beschleunigen. Der Flugzeugbauer bedient sich dabei aus dem umfassenden Netzwerk von „Hamburg Aviation“ und des Zentrums für Angewandte Luftfahrtforschung (ZAL). Als Kompetenzzen­trum stellt das ZAL eine Plattform zur Verfügung, die Wissens- und Technologietransfer anregt.

Neben der Kontaktaufnahme ermöglichen regelmäßige Networking-Veranstaltungen den Forschungsaustausch zwischen wissenschaftlichen Einrichtungen, Start-ups und Unternehmen. „Forschung ist für unsere Zukunftsfähigkeit von großer Bedeutung“, sagt der Leiter für Strategie und Entwicklung des Hamburger Airbus-Standorts, Fabian von Gleich. „Es wird in allen erforderlichen Richtungen der Luftfahrtforschung unter dem Dach des ZAL geforscht.“ Die interdisziplinäre Kommunikation funktioniere gut und fördere die Kooperation mit Partnern aus der gesamten Wertschöpfungskette.

3-D-Druck und Cobots – Hilfsmittel des Flugzeugbauers

Im ZAL ist auch der 3-D-Druck vorangetrieben worden. „Der 3-D-Druck ist dabei, die Produktion zu revolutionieren“, so von Gleich. „Der Einsatz des Verfahrens hat sich besonders bei Bauteilen mit komplexen Geometrien etabliert.“ Nachdem eine Lösung erfolgreich im ZAL validiert wird, folgt eine Integration in verschiedene Airbus-Produktionsbereiche und -standorte. Dabei ist besonders die Gesundheit der Mitarbeiter ein wichtiges Anliegen des Flugzeugbauers. „Man suche immer nach Möglichkeiten, um die körperlichen Arbeitsbelastungen zu reduzieren und die Ergonomie am Arbeitsplatz zu verbessern.“

Das könnte Sie auch interessieren:

Neue Forschungen beschäftigen sich auch mit kollaborierenden Robotern, kurz Cobots. Die kompakten und automatisierten Systeme eignen sich für die Übernahme von monotonen und kraftaufwendigen Arbeitsschritten. Gegenüber herkömmlichen Industrierobotern lässt sich der Cobot dank fortschrittlicher Sensortechnologie und erhöhter Datenverarbeitung flexibler einsetzen. In der Produktion müssen bisher Fluggastsitzplätze von bis zu vier Mitarbeitern zum Bauplatz getragen werden. Ein Cobot könnte die Arbeit irgendwann übernehmen. Ein anderes Feld: Vernetzte Brillen, in denen eine Kamera verbaut ist, erweitern die Wahrnehmung. So lassen sich millimetergenaue Installationsorte beim Kabinenbau bestimmen.