Hamburg. "Europa, wir sind nicht alle – es fehlen die Ertrunkenen" und "Rettet die Menschen in den Lagern! In Libyen und anderswo!" hieß es auf Schildern, die Demonstranten am Sonnabend in Hamburg in die Höhe hielten. Mehrere Tausend Menschen demonstrierten für die Aufnahme von Flüchtlingen und Migranten aus dem griechisch-türkischen Grenzgebiet.

"Wir erwarten von der EU, von Deutschland und von Hamburg, dass sowohl die Menschen im Niemandsland an der griechisch-türkischen Grenze aufgenommen werden als auch dass die Lager auf den griechischen Inseln evakuiert werden. Hamburg hat Platz. Der Senat meldet 3000 bezugsfähige Unterkünfte. Nutzen wir sie!", so Organisator Christoph Kleine von der Seebrücke Hamburg.

Wir sind über 5.000 Menschen!



Aktuell sind wir bei der Zwischenkundgebung an den Landungsbrücken, danach geht es zur Abschlusskundgebung am Fischmarkt. pic.twitter.com/Ej0fyC7ztt — Seebrücke Hamburg (@SeebrueckeHH) March 7, 2020

"Wenn das offizielle Europa seine Grenzen schließt und die staatliche Gewalt gegen Zufluchtsuchende eskaliert, dann müssen alle Menschen auf die Straße gehen, die für Solidarität und das Recht auf Asyl einstehen", so Kleine. Nach Angaben des Veranstalters waren etwa 5000 Teilnehmer vor Ort. Die Polizei spricht von 3900 Demonstranten.

Kritik an EU-Kommissionschefin Von der Leyen

Die Demonstration begann um 12 Uhr am Rathausmarkt, führte am Rödingsmarkt und den Landungsbrücken vorbei und endete mit einer Abschlusskundgebung gegen 14.30 Uhr beim Fischmarkt auf St. Pauli. Dort bedankten sich die Redner bei der von Rechten bedrohten Linken-Politikerin Christiane Schneider für ihr Engagement. Kritik äußerten sie an den Äußerungen von EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen (CDU).

Wir sind bei der Abschlusskundgebung am Fischmarkt!



Wir hören einen Erfahrungsbericht von #Lesbos, die Omas gegen Rechts verlesen ihren offenen Brief an Ursula von der Leyen.#Seebruecke #GrenzenAuf #LebenRetten #WirHabenPlatz #HH0703 pic.twitter.com/FItEsYX6lB — Seebrücke Hamburg (@SeebrueckeHH) March 7, 2020

Zu dem Protest aufgerufen hatten diverse Hamburger Initiativen, politische Parteien und Organisationen wie die Grüne Jugend, der AStA der Uni Hamburg, der Caritas Hamburg und der Flüchtlingsrat.