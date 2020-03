Hamburg. In ganz Deutschland steigt die Zahl der Infektionen mit dem neuen Coronavirus SARS-CoV-2 – in Hamburg wurden am Freitag vier neue Fälle bekannt. Die meisten Covid-19-Erkrankungen verlaufen jedoch nach Angaben der Gesundheitsbehörden im Norden eher leicht. Trotzdem werden als Vorsichtsmaßnahmen Veranstaltungen abgesagt oder verschoben und Flüge gestrichen.

Alle Neuigkeiten hier im tagesaktuellen Newsblog:

Keine Auswirkungen auf Osterbuchungen im Norden

Der Coronavirus wirkt sich bisher nicht negativ auf den Tourismus in Schleswig-Holstein aus. Die Buchungslage für Ostern ist in allen Regionen gut, teils sehr gut“, sagte die Sprecherin der Tourismus-Agentur Schleswig-Holstein (TASH), Manuela Schütze. „Zurzeit ist nicht absehbar, inwiefern die Verbreitung des Coronavirus Sars-CoV-2 konkrete Auswirkungen auf das Reiseverhalten der schleswig-holsteinischen Gäste hat oder haben wird.“

In allen Regionen gebe es vereinzelte Anfragen zu Umbuchungs- und Stornierungsbedingungen, einige Vermieter, wie beispielsweise auf Föhr, berichten jedoch eher von positiven Auswirkungen des Virus. "Das Ausland/größere Städte würden gemieden, stattdessen werde Urlaub auf Föhr gebucht", so Ann-Kathrin Meyerhof von der Föhr Tourismus GmbH.

Coronavirus: So können Sie sich vor Ansteckung schützen

Niesen oder husten Sie am besten in ein Einwegtaschentuch, das sie danach wegwerfen. Ist keins griffbereit, halten Sie die Armbeuge vor Mund und Nase. Danach: Händewaschen

Regelmäßig und gründlich die Hände mit Seife waschen

Das Gesicht nicht mit den Händen berühren, weil die Erreger des Coronavirus über die Schleimhäute von Mund, Nase oder Augen in den Körper eindringen und eine Infektion auslösen können

Ein bis zwei Meter Abstand zu Menschen halten, die Infektionssymptome zeigen

Schutzmasken und ständiges Desinfizieren sind überflüssig – sie können wegen der gefühlten Sicherheit, die von diesen Maßnahmen ausgeht, sogar zu Nachlässigkeit in wichtigeren Bereichen führen

Coronavirus – So schützen Sie sich

Coronavirus: Erzbistum rät zu Schutzmaßnahmen

Wegen der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus hat das Erzbistum Hamburg am Freitag für seine Gemeindemitglieder und das Kirchenpersonal allgemeine Handlungsempfehlungen veröffentlicht. Diese enthalten eine Reihe von Schutzmaßnahmen, die insbesondere in den Gottesdiensten beachtet werden sollen. Gemeindemitglieder mit Symptomen wie Husten, Atemnot und Fieber sollten dem Gottesdienst fernbleiben.

Das Gleiche gelte für Ältere und Menschen mit einem schwachen Immunsystem. „Die Sonntagspflicht gilt, aber es gibt nach dem Kirchenrecht schon immer Ausnahmen, wenn zum Beispiel gesundheitliche Gründe dagegensprechen“, erklärte Manfred Nielen, Sprecher des Erzbistums Hamburg.

Der aktuelle Infektionsstand am Sonnabendmorgen:

Schleswig-Holstein: 8 Fälle

Hamburg: 12 Fälle

Mecklenburg-Vorpommern: 5 Fälle

Bremen: 4 Fälle

Niedersachsen: 18 Fälle

Landkreis Stade bestätigt zweiten Corona-Fall

Bei einer 50-Jährigen aus Stade ist eine Infektion mit dem neuartigen Coronavirus nachgewiesen worden. Die Frau hatte am Wochenende Kontakt zu dem Ersterkrankten und litt anschließend unter grippeähnlichen Symptomen. Sie und ihre Familie befinden sich laut dem Gesundheitsamt des Landkreises in häuslicher Quarantäne.

Insgesamt befanden sich am Freitag im Landkreis Stade 15 Personen aus sieben Familien in häuslicher Quarantäne. Ergbenisse von Abstrichproben weiterer 62 Personen werden für das Wochenende erwartet.

Lesen Sie hier den Newsblog vom Freitag