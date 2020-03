Hamburg. Grimms Werke in finanzieller Schieflage: Die erst im September eröffnete Multimediaschau Märchenwelten hat Insolvenz beantragt – schließen wird die Ausstellung in der HafenCity trotzdem nicht: "Alle geplanten Vorführungen finden vorerst weiter statt und die Märchenausstellung bleibt geöffnet", sagt der vorläufige Insolvenzverwalter Tjark Thies. Auch der Ticketvorverkauf läuft weiter.

Wie die Firma hinter der Ausstellung, die Märchenwelten AG, so schnell Probleme bekommen konnte, muss nun geprüft werden: "Die Gründe für die aktuelle wirtschaftliche Schieflage lassen sich zu diesem frühen Zeitpunkt noch nicht präzise benennen", erklärt Thies. Eine Abwicklung der Märchenwelten sei aber nicht geplant: "Das Ziel ist, das Unternehmen zu sanieren und zu erhalten." Es soll also weitergehen, aber wie? Möglich wäre, dass ein neuer Investor die Märchenwelten kauft und weiterführt. Vielleicht läuft es aber auch auf eine Einigung mit den Gläubigern hinaus.

Märchenwelten: nur 30.000 Besucher in den ersten 100 Tagen

Im Dezember hatte die "Erlebniswelt" ein erstes Zwischenfazit gezogen: "solider Start für Hamburgs neue Touristenattraktion". Anfangs hoch gelobt, lockte die Ausstellung aber nur 30.000 Märchenfans in den ersten 100 Tagen an – die Vorweihnachtszeit eingeschlossen. Die Betreiber hatten mit bis zu 300.000 Besuchern im Jahr gerechnet.

Auch wenn Online-Bewertungen nur selten zuverlässige Informationsquellen sind, lassen die Besucherstimmen bei Tripadvisor erahnen, warum die Märchenwelten in Schwierigkeiten geraten sind: Bemängelt werden neben den hohen Eintrittspreisen (Kinder zahlen 15 Euro, Erwachsene 20 Euro) auch der zu geringe Umfang der Ausstellung und die Lage am Rand der HafenCity im Baakenhafen. Ob die ursprüngliche Planung, den provisorischen Standort bis 2022 gegen einen Neubau am Strandkai zu tauschen, in Anbetracht der möglichen Insolvenz noch umgesetzt werden kann, ist unklar.

Karten für die „Märchenwelten“ gibt es online auf maerchenwelten.net, in der Hamburger Abendblatt-Geschäftsstelle an Großen Burstah und über die Hamburger Abendblatt-Tickethotline: 040/30 30 98 98.