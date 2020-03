Hamburg. Neuigkeiten für Til-Schweiger-Fans: Der Hamburger Schauspieler ("Tatort", "Keinohrhasen", "Inglorious Basterds", "Honig im Kopf") und Produzent eröffnet Ende März ein neues Restaurant – diesmal jedoch nicht in der Hansestadt, sondern auf Mallorca. Die zweite Filiale von "Henry likes Pizza" eröffnet im Osten der Insel im Ort Santanyí.

Til Schweiger eröffnet Restaurant auf Mallorca

Das Restaurant werde zurzeit noch umgebaut, erst zur exklusiven Eröffnungsfeier am 21. März soll es erste Bilder geben, teilte das Management von Til Schweiger dem Abendblatt am Mittwoch mit. Für Urlaubsgäste und Mallorquiner sei das Restaurant ab dem 24. März geöffnet.

Schweiger freue sich sehr auf das neue Restaurant. Er besitzt ein Haus auf Mallorca und hat eine große Affinität zu der beliebten Urlaubsinsel. Außerdem sei der Bedarf nach einem entsprechenden Restaurant auf Mallorca vorhanden, so Schweigers Management.

In Hamburg betreibt Schweiger neben dem "Barefood Deli", in das er sein "Henry likes Pizza"-Konzept bereits integriert hatte, seit September 2019 die erste Filiale der Pizzeria auf der Uhlenhorst. Das Konzept ist nach einem – wie passend – mallorquinischen Esel benannt, der immer abends vorbeikomme, wenn Schweiger auf der Terrasse für Familie und Freunde Pizza im Steinofen backe, so der Schauspieler im September.

Lodge in Südafrika kürzlich eingerichtet

Erst Mitte Februar wurde bekannt, dass Schweiger eine Lodge in Südafrika eingerichtet hat und diese Gästen anbietet. Die „Barefoot Addo Elephant Lodge“ zeige laut Schweiger eine "Lebenswelt, in der ich mich wohlfühle und die sich auch in meinen Häusern in Hamburg und auf Mallorca widerspiegelt – so eine Mischung aus Skandinavien, mediterraner Leichtigkeit und den amerikanischen Hamptons“.

In Hamburg hatte sich Schweiger zuletzt bei seiner Film-Premiere und beim Boxen mit seiner neuen Partnerin gezeigt.