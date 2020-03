Hamburg. Ein zweiter Tunnel für die S-Bahn, der den Hauptbahnhof mit Altona verbindet: Ein kühner Vorschlag, der für Diskussionen sorgt. Der Beauftragte für Schienenverkehr der Bundesregierung, Enak Ferlemann, hat den Vorschlag gemacht und nun auch eine Trassenführung vorgeschlagen und eine Preisschätzung hinzugefügt. 650 Millionen Euro soll die 5,5 Kilometer lange Strecke kosten.

Bei der FDP sieht man den Vorschlag allerdings kritisch. Der Hamburger Bundestagsabgeordnete Wieland Schinnenburg hält Ferlemanns Kostenangabe für „völlig unrealistisch“. Der Bau der U 5 solle im ersten, rund 5,8 Kilometer langen Abschnitt rund 1,8 Milliarden Euro kosten, also rund das Dreifache. „Außerdem sind S-Bahn-Tunnel deutlich breiter als U-Bahn-Tunnel, was die Kosten nochmals erhöhen dürfte“, so Schinnenburg.

Universität Hamburg wird nicht an den Tunnel angebunden

Zweiter Kritikpunkt: Die Universität Hamburg werde nicht an den geplanten Tunnel angebunden. „Im Gegenteil“, sagt Schinnenburg, „Für die gut 40.000 Studierenden und Lehrenden würde sich die Lage verschlimmern, da die S-Bahn nicht mehr über die Verbindungsbahn fahren würde, also am Dammtor nicht halten wird.“ Schinnenburg fordert den Senat auf, ein „umfassendes S-Bahn-Konzept“ zu entwickeln.

Wissenswertes zu den S-Bahn-Linien in Hamburg:

Die S-Bahn Hamburg ist ein Tochterunternehmen der Deutschen Bahn AG und Teil des HVV

Die ersten S-Bahnen fuhren 1907 durch Hamburg

Es gibt in Hamburg vier Haupt- (S1, S21, S3, S31) und zwei nur zeitweise verkehrende Verstärkerlinien (S11, S2)

Am Wochenende verkehrt die S-Bahn rund um die Uhr

Unter der Woche verkehren zwischen etwa 1 Uhr und 4 Uhr keine Züge

Das gesamte S-Bahn-Streckennetz umfasst rund 144 Kilometer und 68 Haltestellen

Die meisten Haltestellen der S-Bahn in Hamburg haben ein funktionsbetontes Design mit offenem Bahnsteig und offenem Flachdach

Positiver steht die Linke-Fraktion in der Hamburger Bürgerschaft dem Plan gegenüber. „Jede Erweiterung der Bahnkapazitäten ist gut“, sagt Heike Sudmann, die verkehrspolitische Sprecherin. Klar sei aber: „Wer mehr Platz für Züge schaffen will, braucht den heutigen Bahnhof Altona mit seinen großen Gleiskapazitäten. Der geplante neue Bahnhof am Diebsteich ist dafür viel zu klein.“ Die spannende Frage sei nun, wie ein so langer Tunnel baulich und finanziell realisierbar sei.

