Keine IAA in Hamburg: Senator setzt auf ITS-Kongress

Hamburg. Die Hansestadt Hamburg ist im Rennen um die Austragung der Internationalen Automobilausstellung leer ausgegangen. Der Branchenverband VDA entschied sich am Dienstag in Berlin für München als Ausstellungsort. Auch die Hauptstadt Berlin wurde nicht berücksichtigt. Alle Städte waren in der Endauswahl. "Es war ein sehr enges Rennen, für das ich den Beteiligten herzlich danke", teilte VDA-Chefin Hildegard Müller mit.

Hamburgs Wirtschafts- und Verkehrssenator nahm die Niederlage sportlich: "Hamburg ist im Bereich der Mobilität die innovativste Stadt Deutschlands. Auch wenn wir die IAA nicht ausrichten, werden wir unsere Mobilitätsprojekte vorantreiben und weiterhin Impulsgeber für die Mobilität der Zukunft sein", teilte Michael Westhagemann (parteilos) mit. "Mit dem Weltkongress für Intelligente Transportsysteme (ITS) im Oktober 2021 wird Hamburg zu einer internationalen Mobilitätshauptstadt werden."