Hamburg. Wegen einer Stellwerkstörung am Hauptbahnhof kam es am Dienstagmorgen im gesamten S-Bahn-Netz zu Verspätungen und Ausfällen. Das teilte die S-Bahn Hamburg am Dienstag gegen 6.30 Uhr auf Twitter mit. Wenige Minuten später konnte die Störung wieder behoben werden.

Aufgrund einer Stellwerkstörung am Hauptbahnhof kommt es zu Verspätungen und Ausfällen auf allen Linien der S-Bahn. Angaben zur Dauer liegen noch nicht vor. Die Linien #S11 und #S31 entfallen. #S1 #S21 #S3 #hvv #sabhnhh — S-Bahn Hamburg (@SBahnHamburg) March 3, 2020

Die Linien S11 und S31 entfielen kurzzeitig komplett. "Alle Linien nehmen den Regelbetrieb wieder auf. Folgeverspätungen sind möglich", teilte die S-Bahn Hamburg mit.