12 Kilometer Stau auf der A7 in Richtung Süden

Hamburg. Auf der Autobahn 7 hat sich der Verkehr am Sonntag zwischen Hamburg-Schnelsen und dem Elbtunnel auf mehreren Kilometern gestaut. Nach Angaben der Verkehrsleitstelle betrug die Länge des Staus am Mittag rund 12 Kilometer. In Richtung Süden ist aufgrund von Bauarbeiten derzeit nur eine Röhre des Elbtunnels befahrbar. Der Fernverkehr soll ab Neumünster Süd über die B205 in Richtung Segeberg, die A21 bis zum Kreuz Bargteheide und anschließend die Autobahn 1 in Richtung Hamburg ausweichen.