Hamburg. Bei einem Wohnungsbrand in einem viergeschossigen Mehrfamilienhaus an der Cuxhavener Straße in Neugraben hat die Feuerwehr am Sonnabend mehrere Bewohner über Leitern gerettet.

Um kurz vor 20 Uhr waren die Einsatzkräfte alarmiert worden. Vor Ort stellte sich die Situation dramatisch dar. Flammen schlugen aus der Wohnung im ersten Stock. Dichter Qualm quoll durch das Treppenhaus. Mehreren Bewohnern war der Fluchtweg abgeschnitten.

15 gerettete Bewohner kamen in einem HVV-Bus unter.

Foto: André Zand-Vakili / HA

Die Einsatzzentrale erhöhte die Alarmstufe auf "Menschenleben in Gefahr". Notarzt und weitere Kräfte rückten an. Über Steckleitern holten Feuerwehrleute drei, unter sogenannten Fluchthauben weitere vier Bewohner ins Freie. Alls blieben unverletzt.

Hitze ließ den Putz von den Wunden platzen

Für die Löscharbeiten wurde das Gebäude evakuiert. 15 Bewohner kamen in einem HVV-Bus unter. Wie stark das Feuer gewütet hatte, zeigte sich bei den Nachlöscharbeiten. In der Brandwohnung hatte sich eine so große Hitze entwickelt, dass Putz von den Wänden abgeplatzt war.

Die Cuxhavener Straße war wegen des Feuers für mehr als eine Stunde voll gesperrt. Warum der Brand in der Wohnung ausbrach, ist unklar. Die Kripo ermittelt.