Hamburg. Die Feuer- und Rettungswache 14 in Osdorf muss geräumt werden. Das hat die Feuerwehr am Freitagabend entschieden, weil bei Bauarbeiten in einem Raum Asbest gefunden wurde. Jetzt wird nach einem neuen Standort für die Wache gesucht, der sich ebenfalls zentral in Osdorf befindet.