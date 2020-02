Nach dem ersten bestätigten Covid-19-Fall in Hamburg informieren UKE und Gesundheitsbehörde über Maßnahmen.

Coronavirus in Hamburg: die Pressekonferenz live im Video

Hamburg. Das Coronavirus SARS-CoV-2 hat Hamburg erreicht: Nachdem am späten Donnerstagabend die erste Infektion in Hamburg bestätigt worden war, informieren das UKE und die Gesundheitsbehörde am Freitagmittag über die weiteren Schritte im Kampf gegen das Virus.

So schützen Sie sich vor Virusinfektionen:

Niesen oder husten Sie in ein Einwegtaschentuch, dass sie unmittelbar danach wegwerfen, am besten in einen Behälter mit Deckel. Ist kein Taschentuch verfügbar, husten/niesen Sie nicht in die Hand, sondern in die Armbeuge

Waschen Sie sich regelmäßig und gründlich die Hände

Vermeiden Sie Menschenansammlungen, versuchen Sie, mindestens einen Meter Abstand zu möglicherweise Erkrankten zu halten

Berühren Sie Ihr Gesicht nicht mit den Händen: Eventuell an den Händen anhaftende Erreger können über die Schleimhäute in den Körper gelangen und eine Erkrankung auslösen

Informationen zum Coronavirus

Coronavirus: Das müssen Sie über Fachbegriffe wissen

Coronavirus: Eine Klasse von Viren, zu denen der neuartige Erreger gehört

SARS-CoV-2: Die genaue Bezeichnung des Virus, das sich von China aus verbreitet

Covid-19: Die Erkrankung, die das Virus auslöst.

Coronavirus: Die Entwicklungen bis zum Freitagmittag im Newsblog

