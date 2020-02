Golferin Henseleit als 22. im Finalwochenende

Hamburg. Esther Henseleit bleibt weiter auf Erfolgskurs. Bei den New South Wales Open der Frauen auf dem Dubbo Golf Club gut 400 Kilometer nordwestlich der australischen Metropole Sydney schaffte die Profispielerin des Hamburger Golfclubs Falkenstein als geteilte 22. den Cut. Bei der mit 210 000 Euro dotierten Veranstaltung der Europa-Tour erzielte die 21-Jährige nach einer 70er-Runde am Donnerstag eine 74er am Freitag.

In der Zwischenwertung ist Henseleit hinter Olivia Cowan (Homburg/Platz sieben) und Leonie Harm (St. Leon-Rot/16.) aber nur die drittbeste Deutsche. In Führung liegt nach zwei Runden Manon de Roey aus Belgien.