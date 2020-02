Danevirke Museum: Saisonstart mit Fotografien der Minderheit

Dannewerk. Das Danevirke Museum in Dannewerk bei Schleswig startet am Sonntag in seine neue Saison. Aus Anlass des 100. Jubiläums der Volksabstimmung über die deutsch-dänische Grenze wird an diesem Tag eine Sonderausstellung mit Fotografien der dänischen Minderheit in der Gegenwart eröffnet, wie das Museum mitteilte. Die Schau "100 Jahre später..." zeigt auf mehr als 40 Fotos Alltagsleben und Feierlichkeiten der dänischen Bevölkerungsgruppe in Schleswig-Holstein aus den vergangenen Jahren.

Das Museum liegt am Hauptwall des historischen Grenzwalls Danewerk in einem Archäologischen Park, der mehrere Highlights des Danewerks verbindet. Im Museum selbst gibt es eine ständige Ausstellung zum Danewerk und Informationen zum gesamten Welterbe Haithabu-Danewerk zu sehen. Darüber hinaus wird die Bedeutung des Danewerks im deutsch-dänischen Krieg von 1864 sowie die Geschichte der dänischen Minderheit von 1864 bis in die Gegenwart dokumentiert.