Hamburg. Ihre Stimme ist warmherzig. Der Blick ist zugewandt. Außerdem zeichnen sie besondere Geduld und Einfühlsamkeit aus. Amtsrichterin Monika Schorn hat die Gabe, besonders gut auf Jugendliche und Kinder einzugehen – sehr junge Menschen, die Opfer von Straftaten wurden. Wenn ein Junge von seinen Eltern geschlagen wurde, wenn eine Kindergärtnerin angeklagt ist, für eine Verletzung einer ihrer Schützlinge verantwortlich zu sein, wenn ein Mädchen vom Onkel missbraucht wurde, dann landen die Fälle bei der erfahrenen Juristin. Seit 2004 hat Schorn die besondere Zuständigkeit für alle Amtsgerichts-Jugendschutzsachen.

Bei ihr musste sich beispielsweise der Mann verantworten, der regelmäßig Babysitting bei seinem Enkel gemacht hatte, bis dieser vier war. „Er hat den Jungen sexuell missbraucht, unter anderem beim Baden den Penis angefasst und das gefilmt“, erzählt Schorn. Eines Tages kam die Mutter des Jungen früher von der Arbeit zurück und sah, dass im Schlafzimmer eine Kamera stand. In der Erwartung, es sei etwas Nettes, sah sie sich den Film darin an – und war entsetzt. „Sie ging sofort zur Polizei, brach auch komplett den Kontakt zum Opa ab.“ Der Angeklagte wurde zu drei Jahren Haft verurteilt.

Die Zahl der Misshandlungen von Kindern geht zurück

Unbeabsichtigt, aber mit gravierenden Folgen war die Körperverletzung einer jungen Mutter an ihrem kleinen Kind. Die 20-Jährige hatte im Mutter-Kind-Haus ihre Zimmertür aufschließen wollen und dafür ihr Baby in der Trageschale kurz auf dem Geländer abgestellt. „Das Kind fiel anderthalb Stockwerke runter auf den Fußboden und war relativ schwer verletzt“, erinnert sich Schorn. „Die Mutter bekam eine Geldstrafe. Was sie getan hat, darf nicht passieren.“ Heute gebe es nach ihrem Eindruck „weniger Fälle von Kindesmisshandlung“, sagt die Richterin. Die Zahlen aus der polizeilichen Kriminalstatistik bestätigen das. Waren es 2010 beispielsweise noch 326 Fälle von gefährlicher und schwerer Körperverletzung gegen Kinder und 595 Fälle gegen Jugendliche, so reduzierten sich die Zahlen auf 302 beziehungsweise 503 Fälle im Jahr 2018.

Anders allerdings beim sexuellen Missbrauch von Kindern. Da waren es im Jahr 2010 insgesamt 218 Fälle, im Jahr 2018 dagegen 312. In einem sehr schweren Fall, den Schorn zu verhandeln hatte, war eine Prostituierte angeklagt, die ihre damals fünf und sieben Jahre alten Kinder an Freier verkauft hatte. „Wir haben in Abgründe eines Familienlebens geschaut, die uns sprachlos machen“, sagte Schorn später beim Urteil. Weil die Opfer den Missbrauch erst angezeigt hatten, als sie längst erwachsen waren, lagen die Taten zum Zeitpunkt des Prozesse schon fast 25 Jahre zurück. Deshalb hat die Staatsanwaltschaft den Fall auch beim Schöffengericht angeklagt, das nicht mehr als vier Jahre verhängen darf. „Die Angeklagte war von einer Einfachheit, wie ich sie selten erlebt habe“, schildert Schorn. „Zu ihrer mittlerweile 32 Jahre alten Tochter hat sie gesagt: ,Ich bin auch als Kind missbraucht worden.‘ Sie hat die Dimension ihrer Tat nicht begriffen.“

Andere Wertvorstellungen

Für die Opfer sei es wichtig gewesen, „dass wir die Mutter überhaupt verurteilen. Weil die Taten so lange zurücklagen, haben wir auf drei Jahre Freiheitsstrafe erkannt. Damit waren die Kinder absolut einverstanden.“ Doch viele aus der Öffentlichkeit waren es nicht. „Es gab schnell einen Chat mit rund 500 Posts. Leute, die meinten, die Todesstrafe wäre richtig gewesen. Und es gab Drohungen gegen mich. Das waren alles Leute, die den Fall nicht richtig mitgekriegt haben. Dass so viele nach Todesstrafe geschrien haben, dieser absolute Vergeltungswunsch, hat mich erschüttert“, sagt Schorn, die Ende des Monats in Pension geht.

In einem Fall wurde ein Vater angezeigt, weil Zeugen beobachtet hatten, wie er seinem acht Jahre alten Sohn eine Plastikflasche gegen den Kopf schlug. „Der Vater, ein Mann aus der arabischen Region, war der Meinung, das gehöre zur Erziehung. Manche Angeklagte aus anderen Kulturkreisen verstehen wegen anderer Wertvorstellungen nicht, dass die Justiz sich da einmischt. Ich habe ihm dann klargemacht, dass Schlagen nicht geht.“

Klare und deutliche Worte

Stets sei es ihr wichtig, sagt Schorn, im Prozess und vor allem in der Urteilsbegründung „die Leute zu erreichen mit einer Wortwahl, die sie verstehen. Ich bemühe mich, klare und deutliche Worte zu finden, den Blick auf das Kind zu richten und das, was es erleiden musste. Das Ziel ist es, dass solche Taten nie wieder vorkommen.“

Intensiv in Erinnerung ist Schorn auch der Fall einer Mutter, die wegen Körperverletzung an ihrem sieben Jahre alten Sohn angeklagt war. „Die Mutter saß im Rollstuhl, der Sohn war extrem lebhaft. Er hatte viele blaue Flecke. Die Mutter wurde angezeigt, und das Jugendamt nahm den Sohn raus aus der Familie. Im Prozess hat die Mutter nur geweint, weil ihr Sohn da schon ein Jahr weg war. Als der Junge als Zeuge aussagen sollte, fiel er seiner Mutter um den Hals, beide lagen sich minutenlang schluchzend in den Armen. Er wollte bei seiner Aussage auf ihrem Schoß sitzen.“

„Einer muss den Job machen“

Es stellte sich heraus, dass die Mutter überfordert war. Als der Junge zum Beispiel vor einen Bus zu laufen drohte, hatte sie ihn zurückgerissen und ihm eine Ohrfeige gegeben. „Aus Angst. Als Richterin da etwas Sinnvolles zu machen war schwierig.“ Schorn verurteilte die Mutter zu einer Verwarnung mit Strafvorbehalt, also sozusagen eine Geldstrafe mit Bewährung. Der Mutter wurde zur Auflage gemacht, eine Therapie zu absolvieren. „Das Kind konnte später in die Familie zurück.“

Auch wer Kinderpornos auf dem Computer hortet, kommt bei Amtsrichterin Schorn vor Gericht. „Auf den Bildern und in den Filmen ist dann schwerster Missbrauch zu sehen, mitunter auch von ganz kleinen Kindern“, berichtet die Juristin. „Das gibt schwerste körperliche Folgen für die Opfer, und ihre Seelen werden nie wieder heil.“ In den Anklagen sind die grauenhaften Missbrauchstaten detailliert aufgelistet, Schorn guckt sich bei jedem Fall zumindest eine Auswahl der Bilder selber an.

Lesen Sie auch:

„Es ist schlimm, das zu sehen. Aber einer muss den Job machen. Man geht mit dem Anspruch daran, etwas zu bewirken.“ Oft höre sie von den Angeklagten, sie hätten doch nichts wirklich Fieses gemacht, eben „nur“ Filme geguckt. „Wenn man ihnen ausführlich erklärt, dass es sich um reellen sexuellen Missbrauch handelt, dass es nur deshalb einen Markt gibt, weil Menschen wie sie das konsumieren – dann begreifen sie das in der Regel.“

Bevor Monika Schorn, die drei erwachsene Söhne und drei Enkel hat, diese Aufgabe übernahm, war sie eine „normale“ Amtsrichterin. Beworben hat sie sich um die neue Aufgabe nicht. „Man meinte, dass ich das kann“, erzählt sie. „Und ich habe Ja gesagt, weil das eine sehr, sehr wichtige Aufgabe ist.“ Und eine ebenso schwierige.