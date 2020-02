Hamburg. Der Elbtunnel ist seit Freitagmorgen um 5 Uhr wieder komplett in Betrieb, teilte ein Sprecher der Hamburger Tunnelleitzentrale mit. Die vierte Röhre war am Donnerstagabend für den Verkehr gesperrt worden, da ein Schachtdeckel auf der Autobahn 7 in Richtung Süden abgesackt war.

Für die Reparatur des Fahrbahnschadens muss die Röhre 4 des #Elbtunnels heute Nacht ab 21 Uhr gesperrt werden. Der Verkehr wird über die Röhre 3 Richtung Hannover geführt. Richtung Flensburg gibt es keine Einschränkungen. — Autobahnverkehr Nord (@Verkehr_Nord) February 27, 2020

Am Donnerstag kamen Pendler und Berufskraftfahrer deutlich langsamer voran als gewöhnlich. Schon in den frühen Morgenstunden staute sich der Verkehr aus Richtung Norden auf einer Länge von 16 Kilometern. Am Vormittag waren es 20 Kilometer.