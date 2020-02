Hamburg. Zwar ist der Elbtunnel seit Freitagmorgen nach der Reparatur eines abgesackten Schachtdeckels wieder komplett in Betrieb – doch der Verkehr staut sich am Nachmittag trotzdem aufgrund des gestiegenen Verkehrsaufkommens und der Baustelle direkt südlich des Tunnels. Zwischen dem Kreuz Nordwest und dem Elbtunnel staut sich der Verkehr in Fahrtrichtung Süden gegen 15 Uhr auf rund 14 Kilometern.

Auch auf der A1 kommt es zu Verzögerungen – der zwischenzeitlich ebenfalls bis zu 14 Kilometer lange Stau in Fahrtrichtung Süden löst sich aber langsam auf.

Verkehrshinweis: #A7 Flensburg Richtung Hannover, zwischen Schnelsen und Waltershof 14 km stockender Verkehr. — Polizei Hamburg (@PolizeiHamburg) February 28, 2020

Am Donnerstag kamen Pendler und Berufskraftfahrer deutlich langsamer voran als gewöhnlich: Am Vormittag gab es einen rund 20 Kilometer langen Stau wegen des Schadens in einer der Elbtunnelröhren.