Albrecht will Klimaschutzplan für Schleswig-Holstein

Kiel. Neben einem massiven Ausbau der erneuerbaren Energien ist für das Erreichen der Klimaziele bis 2050 auch eine drastische Änderung des Konsumverhaltens der Schleswig-Holsteiner nötig. Zu diesem Ergebnis kommt eine am Donnerstag in Kiel vorgestellte Studie des Fraunhofer-Instituts für System- und Innovationsforschung. "Wir werden einen Klimaschutzplan für die kommenden 30 Jahre auf den Weg bringen", sagte Umweltminister Jan Philipp Albrecht (Grüne).

Nach den Plänen der Bundesregierung soll der Treibhausgas-Ausstoß in den nächsten 30 Jahren im Vergleich zu 1990 um bis zu 95 Prozent der sinken. Um dies auch im Norden zu erreichen, müsste im Verkehr 2050 unter anderem völlig auf fossile Brennstoffe verzichtet werden und die Anzahl der Autos um zehn Prozent sinken. Die Wissenschaftler haben in ihren Modellen aber auch eine massive Reduzierung des Fleischverzehrs berücksichtigt. Die Studie hat die Gesellschaft für Energie und Klimaschutz Schleswig-Holstein in Auftrag gegeben.