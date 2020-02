Hamburg. Noch gibt es keinen bestätigten Fall einer Coronavirus-Infektion in Norddeutschland. Doch die Zahl der Infizierten in Deutschland steigt, auch im Norden gibt es immer wieder Verdachtsfälle, wie im niedersächsischen Lüneburg. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) sieht Deutschland „am Beginn einer Coronavirus-Epidemie“. Und auch in Hamburg und Schleswig-Holstein sind die Auswirkungen des Coronavirus bereits zu spüren.

Verfolgen Sie hier die aktuellen Entwicklungen:

Coronavirus: Klassenfahrten in Hamburg auf der Kippe?

Anders als ein Gymnasium in Timmendorfer Strand, das einen Italien-Aufenthalt abgebrochen hat, ist in Hamburg bislang noch kein Austausch abgesagt worden. Dennoch gibt es einige Schulen, die ihren Blick nun gen Italien wenden. Zum Beispiel das Wilhelm Gymnasium in Harvestehude. Das altsprachliche Gymnasium schickt seine Neuntklässler jedes Jahr nach Rom.

In diesem Jahr ist geplant, dass sich rund 80 Schüler – drei volle Klassen – vom 20. bis 24. April in der italienischen Hauptstadt aufhalten werden. Schulleiter Martin Richter sagt: „Wir beobachten die Lage ganz entspannt. Es sind noch zwei Monate bis zum Reisetermin.“ Klar sei: „Wir haben immer die Sicherheit der Schüler im Blick.“

Coronavirus: So können Sie sich vor Ansteckung schützen

Niesen oder husten Sie am besten in ein Einwegtaschentuch. Ist keins griffbereit, halten Sie die Armbeuge vor Mund und Nase. Danach: Händewaschen

Regelmäßig die Hände waschen

Das Gesicht nicht mit den Händen berühren, weil die Erreger des Coronavirus über die Schleimhäute von Mund, Nase oder Augen in den Körper eindringen und eine Infektion auslösen können

Coronavirus: Ein bis zwei Meter Abstand zu Erkrankten halten

Desinfektionsmittel für Hände in Hamburg sehr gefragt

Wer sich in Hamburg Desinfektionsmittel in einer Drogerie, im Supermarkt oder einer Apotheke kaufen möchte, steht derzeit häufig vor leeren Regalen. In vielen Läden ist die Nachfrage in Zeiten des Coronavirus so hoch, dass die Produkte häufig ausverkauft sind.

Auswirkungen des Coronavirus: In einer Edeka-Filiale in Eimsbüttel waren reinigendes Handgel und Desinfektionsmittel für Hände am Donnerstagmorgen ausverkauft.

Foto: privat

Besonders beliebt scheinen während Desinfektionsmittel für die Hände zu sein. Am Donnerstagmorgen waren solche Produkte in einer Edeka-Filiale, in einer naheliegenden Drogerie und einer Apotheke ausverkauft. Darüber hinaus sorgt der Coronavirus in Hamburg bereits für Engpässe bei Medikamenten.