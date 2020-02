Hamburg. Der Winter will nicht so richtig nach Hamburg kommen. Wer trotzdem eine winterliche Stimmung erleben will, kann das auf den Eisbahnen der Hansestadt tun. Dort können die Besucher bis zum Saisonende auf Schlittschuhen ihre Runden ziehen. Das Angebot wurde von vielen Hamburgern genutzt – trotz oder wegen des milden Winters laufen sie gerne Schlittschuh.

So habe sich das Wetter laut Betreiber der Open-Air-Eisbahn EisArena in Planten un Blomen nicht auf die Besucheranzahl ausgewirkt. Es kamen genauso viele Menschen wie in den Vorjahren. Die Leute würden sich in der kalten Jahreszeiten gerne einfach mal draußen bewegen, dazu biete die Eisbahn eine gute Möglichkeit, meint der Betreiber.

Allerdings sei bei den milden Temperaturen mehr Kühlung nötig, da das Eis schneller schmelze. Auch die anderen Eislaufhallen in Hamburg haben unverändert viel Zuspruch. Die überdachte Eisbahn Stellingen nennt sogar eine leicht gestiegene Besucheranzahl für den Dezember 2019: Insgesamt waren es rund 12.200 Besucher, 400 mehr als im Dezember 2018.

Die Indoor-Eisbahn des Eislands Farmsen hat noch bis Ende März geöffnet, danach wird das Eis abgetaut und die Fläche zu einer Fläche für Rollschuhsport umgebaut. Bis dahin können sich die Besucher hier oder auf den anderen Eisbahnen noch auf das Glatteis wagen und ihre Runden drehen. Kinderlaufkurse oder Eisdisco werden oft zusätzlich angeboten.

Diese Eisbahnen haben die nächsten Wochen noch geöffnet: