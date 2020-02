Kieler Minister: Sterbehilfe-Urteil konsequent und richtig

Kiel. Schleswig-Holsteins Sozialminister Heiner Garg hat das Sterbehilfe-Urteil des Bundesverfassungsgerichts begrüßt. "Ich bin davon überzeugt, dass ein Mensch unter strengen Auflagen selbst entscheiden können sollte, ob und wann er seinem Leben ein Ende setzt", sagte der FDP-Politiker am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. Selbstbestimmung müsse in jeder Lebenslage gelten, auch am Ende des Lebens. "Daher halte ich das Urteil des Bundesverfassungsgerichts für konsequent und richtig."

Das Urteil verpflichte alle auch dazu, ein gutes palliativmedizinisches Angebot und eine gute Hospizstruktur zu garantieren, sagte der Minister. "Menschen müssen darauf vertrauen können, in ihrer letzten Lebensphase Pflege, Geborgenheit, Fürsorge und Zuwendung zu erhalten." Sie hätten ein Anrecht darauf, ihr Leben in Würde und Selbstbestimmung zu beschließen. Nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts verstößt das 2015 eingeführte Verbot der geschäftsmäßigen Sterbehilfe gegen das Grundgesetz.