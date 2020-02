Vollsperrung des Wallringtunnels in den Frühjahrsferien

Hamburg. Der Wallringtunnel wird während der Hamburger Frühjahrsferien für zwei Wochen komplett gesperrt. Der Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer (LSBG) absolviere am Tunnel in der Hamburger Innenstadt letzte Funktionstests, teilte das LSBG am Mittwoch mit. Hierfür werde man die Fahrbahnen von Freitag, 21.00 Uhr, bis zum 15. März sperren, eine Umleitung sei über den Glockengießerwall, Steintorwall und Klosterwall geplant. Zuvor waren die beiden Röhren des Wallringtunnels nach knapp vier Jahren Bauzeit im Juni 2018 wieder für den Verkehr geöffnet worden.