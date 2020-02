Hamburg. Zwei Sperrungen könnten den Verkehr in Hamburg in den kommenden Wochen behindern und gegebenfalls zu Stau führen. Diese betreffen den Wallringtunnel und die Amsinckstraße. Die erste Sperrung beginnt bereits an diesem Freitag – ist aber mit einer guten Nachricht verbunden: Die Arbeiten am Wallringtunnel in der Innenstadt sind endgültig abgeschlossen.

Während der Frühjahrsferien führt der Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer (LSBG) nun die letzten Funktionstests durch. Dafür muss der Tunnel von Freitag, 28. Februar (21 Uhr), bis Sonntag, 15. März (circa 20 Uhr), voll gesperrt werden. Das ist erforderlich, weil dann alle Funktionen der Software, die Kabelverknüpfungen und die Vernetzung mit dem Verkehrsrechner getestet werden. Eine Umleitung ist über Glockengießerwall – Steintorwall – Klosterwall eingerichtet.

Amsinckstraße: Brückenträger sind 27 Meter lang

Im Zuge der Grundsanierung der Brücke an der Amsinckstraße über den Mittelkanal werden am Wochenende vom 27. bis 30. März sieben Brückenträger mit zwei Mobilkränen eingehoben. Die 27 Meter langen VFT-Träger werden zunächst mit Tiefladern angeliefert und dann mit zwei 500-Tonnen-Kränen eingesetzt.

Dafür wird die Amsinckstraße zwischen der Nordkanalstraße und der Süderstraße von Freitag, 27. März (21 Uhr), bis Montag, 30. März (5 Uhr), voll gesperrt. Die Umleitungsstrecke stadtauswärts führt über die Nordkanalstraße und den Nagelsweg, stadteinwärts über die Süderstraße, Hammerbrookstraße und Spaldingstraße.