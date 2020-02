Hamburg. Bei einer länderübergreifenden Groß-Razzia der Polizei gegen Schleuser wurden am Mittwoch Beweise gesichert und Verdächtige befragt. Betroffen sind zahlreiche Objekte in Hamburg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein, darunter sind auch Häuser in Elmshorn. Es geht um ein großes Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft Itzehoe, wie die Polizei Bad Segeberg mitteilte.

Nach ersten Informationen geht es vor allem um Schwarzarbeit und illegale Aufenthalte von Mitarbeitern in Restaurants. Beteiligt an der Razzia seien die Landespolizei Schleswig-Holstein, der Zoll, das Landeskriminalamt Hamburg, die Polizei Niedersachsen, die Bundespolizei und sogar Europol.

Zuletzt wurden unter anderem in Mecklenburg-Vorpommern und Bremen Restaurants durchsucht, in denen illegal Beschäftigte arbeiteten. Die Hintermänner sollen acht Männer sein, die vor allem vom Balkan Menschen angeworben und mit zwielichtigen Arbeitsverträgen ausgestattet haben sollen.