Apothekerkammer erwartet Engpass bei Desinfektionsmitteln

Kiel. Wegen des neuartigen Coronavirus rechnet die Apothekerkammer in Schleswig-Holstein mit einem Engpass bei Flächen- und Händedesinfektionsmitteln. Die Nachfrage sei immens, sagte Geschäftsführer Frank Jaschkowski am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. Atemschutzmasken seien ausverkauft. Deren Nutzen gilt aber ohnehin als sehr begrenzt. In Schleswig-Holstein gibt es bisher keinen bestätigten Fall einer Infektion mit dem neuen Coronavirus Sars-CoV-2.