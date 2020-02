Brand und starker Rauch in Fuhlsbütteler Einfamilienhaus

Hamburg. In einem Einfamilienhaus in Hamburg-Fuhlsbüttel hat es am Mittwochmorgen gebrannt. Aufgrund der starken Rauchentwicklung rief die Feuerwehr Anwohner dazu auf, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand. Wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilte, war es zunächst schwierig den Brand zu lokalisieren, da das Haus mit Mobiliar zugestellt war. Die Feuerwehr war mit rund 40 Einsatzkräften vor Ort.