Hamburg. 54 Hamburger Kinder können am Sonnabend ihren ersten echten Geburtstag feiern. Die 27 Jungen und 27 Mädchen kamen am 29. Februar 2016 zur Welt und werden jetzt vier Jahre alt, wie das Statistikamt Nord am Mittwoch mitteilte. Seitdem gab es keinen zusätzlichen Tag im Februar.

Insgesamt können 1083 Hamburger am 29. Februar 2020 mal wieder an ihrem tatsächlichen Geburtstag feiern, weil sie in einem Schaltjahr geboren wurden. Das geht nach Angaben des Statistikamtes aus einer Auswertung des zentralen Melderegisters Hamburgs hervor. Von diesen besonderen Geburtstagskindern sind 532 Frauen und 551 Männer.

Geheiratet am 29. Februar – erster Hochzeitstag nach vier Jahren

Auch einige Ehepaare haben den 29. Februar fett im Kalender angekreuzt. 15 Ehepaare, die am 29. Februar 2016 in der Hansestadt geheiratet haben, können in diesem Jahr zum ersten Mal an ihrem tatsächlichen Hochzeitstag feiern – falls sie denn noch zusammen sind.

Das Statistikamt Nord weist darauf hin, dass die tatsächliche Zahl der Personen mit dem Geburtsdatum 29. Februar abweichend sein kann, da seit dem Abzug aus dem Melderegister Personen weggezogen oder verstorben sein können.

Diese bekannten Persönlichkeiten haben am 29. Februar Geburtstag:

Dana Schweiger, Unternehmerin

Lena Gercke, Model

Martin Suter, Schriftsteller

Benedikt Höwedes, Fußballspieler

iBlali, YouTuber

Zu den bekanntesten Schaltjahreskindern zählt übrigens das Ex-Model Dana Schweiger, die dieses Jahr nach Schaltjahren gerechnet ihren 13. Geburtstag feiert. Wie die ehemalige Frau von Schauspieler Til Schweiger, die inzwischen in Malibu lebt, ihren 52. Geburtstag verbringt, ist nicht bekannt.