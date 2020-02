Flensburgs Handballer kämpfen weiter um Platz vier

Flensburg. Mit einem Sieg im Jubiläumsspiel wollen die Handballer der SG Flensburg-Handewitt ihren Anspruch auf den vierten Rang in der Vorrunde der Champions League untermauern. Um diese Platzierung zu erreichen, bedarf es im Heimspiel am heutigen Mittwoch gegen RK Celje aus Slowenien aber nicht nur eines Erfolgs im 300. Europapokalspiel in der Vereinsgeschichte. Zudem muss der dänische Vertreter Aalborg HB am Sonntag zum Abschluss der Vorrunde sein Heimspiel gegen Elverum HB aus Norwegen verlieren. Sonst würden die Norddeutschen Fünfter in der Gruppe A werden.

"Wir wollen das Spiel gewinnen und mit einem guten Gefühl an die nächsten Aufgaben gehen", sagte Flensburgs Abwehrchef Jacob Heinl dem NDR. Der 33-Jährige hatte am Dienstag seinen Vertrag bei der SG bis zum 30. Juni 2021 verlängert.

Sollte den Flensburgern der abschließende Sprung auf den vierten Platz gelingen, hätten sie im Achtelfinalrückspiel gegen den Fünften aus der Parallelgruppe Heimrecht. Derzeit wäre der FC Porto der Gegner. Der Sieger dieser Partie trifft dann auf den THW Kiel, der schon für das Viertelfinale qualifiziert ist. Als Fünfter träfe die SG nach aktuellem Stand auf den französischen Club Montpellier HB.