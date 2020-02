Jugendlicher Intensivtäter nach zwei Raubtaten festgenommen

Lübeck. Die Polizei hat in Lübeck einen 17 Jahre alten Intensivtäter festgenommen, der innerhalb weniger Tage zwei Raubstraftaten begangen haben soll. Gemeinsam mit einem 15 Jahre alten Mädchen und deren 13 Jahre alter Schwester habe er bereits am Montag vergangener Woche einen 15-Jährigen aus Stockelsdorf angegriffen und ihm aus nächster Nähe mit einer Softair-Pistole ins Gesicht geschossen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mit. Zuvor hätten alle drei auf ihr Opfer eingeschlagen und eingetreten. Die Täter flüchteten zunächst, konnten aber wenig später ermittelt werden.

In der Wohnung des 17-Jährigen wurden eine verbotene Softair-Pistole und die dazugehörigen Geschosse sichergestellt. Die Ermittlungen ergaben, dass der Jugendliche zwei Tage zuvor mit dieser Waffe aus dem Fenster seiner Wohnung in der Lübecker Innenstadt auf ein vorbeifahrendes, 15-jähriges Mädchen geschossen und es leicht verletzt hatte. Zudem soll der Jugendliche einige Tage zuvor in der Innenstadt einem 17-Jährigen sein Handy und 14 Euro Bargeld geraubt haben.

Gegen den Beschuldigten wurde bereits am Freitag Haftbefehl erlassen. Er wurde nach Angaben der Polizei in die Jugendarrestanstalt in Schleswig gebracht.