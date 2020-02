Polizei im Norden zufrieden mit Bodycam-Tests

Kiel. Die Landespolizei in Schleswig-Holstein ist mit den gut einjährigen Tests von Körperkameras zufrieden. "Wir sehen den Einsatz der Bodycams als sinnvoll an", sagte Landespolizeisprecher Torge Stelck der Deutschen Presse-Agentur. Aus dem Pilotprojekt habe die Polizei zahlreiche Schlussfolgerungen in technischer Hinsicht ziehen können. Vom 15. Juni 2018 bis 31. Juli 2019 hatten mehr als 100 Polizisten insgesamt 40 Kameras erprobt. Beteiligt waren Polizeireviere in Kiel und Lübeck sowie die Einsatzhundertschaft aus Eutin. Mehr als 800 Mal wurden die Kameras aktiviert.