95-Jähriger stirbt bei Frontalzusammenstoß mit Trecker

Köthel. Ein 95 Jahre alter Mann ist am Montagabend mit seinem Auto gegen einen Traktor gefahren und an seinen Verletzungen gestorben. Der Zusammenstoß ereignete sich zwischen Köthel und Nusse (Kreis Herzogtum Lauenburg), wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilte. Demnach blieb der Fahrer des Traktors unverletzt. Der genaue Unfallhergang und die Ursache waren zunächst unklar.