CDU-Kandidat Marcus Weinberg verpasst Bürgerschaftsmandat

Hamburg. CDU-Spitzenkandidat Marcus Weinberg hat den Einzug in die Hamburgische Bürgerschaft verpasst. Wie Landeswahlleiter Oliver Rudolf am Montagabend mitteilte, wurden alle 15 Mandate der CDU über Wahlkreismandate vergeben. Der Altonaer Bundestagsabgeordnete hatte lediglich auf der Landesliste kandidiert. Seine CDU war bei der Bürgerschaftswahl auf für die Hansestadt historisch schlechte 11,2 Prozent abgestürzt.

"Marcus Weinberg war unser Spitzenkandidat im Wahlkampf. (...) Er hat viel gekämpft und dann das Mandat nicht zu bekommen, ist wirklich bitter", sagte CDU-Landesvorsitzender Roland Heintze, der auf Landeslistenplatz drei ebenfalls leer ausging. Zur politischen Zukunft Weinbergs wollte er sich zunächst nicht äußern. "Marcus Weinberg ist erst mal Bundestagsabgeordneter, er muss sich, glaube ich, jetzt auch selber erst mal finden."

Zu möglichen persönlichen Konsequenzen aus der Wahlschlappe sagte Heintze am Rande einer Landesvorstandssitzung: "Die Frage stellt sich für mich jetzt noch nicht, ich möchte die Diskussion abwarten." Auf einem Parteitag am Donnerstag soll das Wahlergebnis erörtert werden. "Wir haben jetzt erst mal - und das ist auch meine Rolle - gründlich eine Aufarbeitung zu betreiben, genau auch zu gucken, wo sind eigentlich die Ursachen, die hier in Hamburg waren."