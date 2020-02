Hamburg. Weil am Bahnsteig der S-Bahn-Station Fischbek am Montagabend das Licht ausgefallen ist, halten dort derzeit die Züge der S3 nicht. Wie die Bahn via Twitter mitteilt, werde derzeit ein Schienenersatzverkehr mit Bussen zwischen den Stationen Neugraben und Neu Wulmsdorf eingerichtet.

