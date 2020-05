Museumswelt: Ausstellungen, Termine und eine Umfrage

Porträts, Geschichten und Hintergründe zu den Hamburger Museen im Frühjahr. Gewinnspiel und Umfrage in der Museumswelt.

Hamburg. Aufgrund der Planungsunsicherheiten infolge der Corona-Pandemie haben wir uns in Absprache mit den Hamburger Museen und Ausstellungshäusern entschieden, die für den 26. Mai angekündigte Ausgabe der Museumswelt auf den 25. August zu verschieben – und zwar mit doppeltem Umfang! Auf insgesamt 40 Seiten werden wir vorstellen, wie die Häuser die Herausforderung dieser Zeit annehmen und ihrem Publikum ein attraktives Programm anbieten.

Was läuft 2020 in den Hamburger Museen? Den besten Überblick über Ausstellungen, Führungen, Vorträge und Termine bietet Ihnen die Museumswelt, die die Museen in Zusammenarbeit mit dem Hamburger Abendblatt präsentieren.

Aktuelle Museumswelt zum Download

Hier können Sie ein Exemplar herunterladen, um darin zu lesen und sich von dem Angebot für Ihren Besuch inspirieren zu lassen. In dieser Ausgabe bitten wir Sie auch um Ihre Meinung: Wie gefällt Ihnen die Museumswelt? Welche Themen im Besonderen? Welche fehlen?

Umfrage und Gewinnspiel zur Museumswelt

Sollten Sie die Umfrage nicht öffnen können, klicken Sie bitte hier.

Die Umfrage hilft uns, das Heft besser zu machen. Das ist hoffentlich in Ihrem Sinne. Dabei können Sie auch etwas gewinnen. Wenn Sie online an der Umfrage teilnehmen wollen, können Sie das hier machen. Viel Vergnügen!