Hamburg. Ab März lassen sich Samson, Elmo, Tiffy, das Krümelmonster, Ernie und Bert mit einer neuen Sonderbriefmarke auch per Post verschicken. Die "Sesamstraßen"-Stars schmücken die neue 0,80-Euro-Briefmarke, die ab dem 2. März in allen Filialen der Deutschen Post erhältlich ist.

Sonderbriefmarke mit "Sesamstraßen"-Figuren

Im Onlineshop lässt sich die Marke als 10er-Bogen (nassklebend) und als 10er-Markenset (selbstklebend) ab sofort vorbestellen. "Sesamstraßen"-Fans können sich außerdem über einen passenden Sonderstempel und Pack-Sets mit den beliebten Figuren freuen.

Zur Feier der neuen Briefmarke lädt der NDR am 2. März zu einer öffentlichen Feier in den eigenen Räumlichkeiten im Mittelweg. Dort ist die Briefmarke an diesem Tag auch in einem Sonderpostamt erhältlich.

"Sesamstraße", Van Gogh und Beethoven

Neben der "Sesamstraßen"-Briefmarke erscheinen im März auch Sondermarken zu Vincent van Gogh, dem 250. Geburtstag von Ludwig van Beethoven, dem ehemaligen Grenzverlauf der Berliner Mauer, der heutzutage als "Grünes Band Deutschlands" betitelt wird sowie zwei neue "Himmelsereignisse", die die Kelvin-Helmholtz-Wolken und mehrschichtige Lentikulariswolken zeigen.