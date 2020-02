Doll über HSV: Habe "absolute Power vermisst"

Hamburg. Fußball-Trainer Thomas Doll hat nach dem Stadtderby seiner früheren Mannschaft Hamburger SV gegen den FC St. Pauli mangelnde Leidenschaft bei den HSV-Profis beklagt. "Ich habe nach dem tollen Start im Verlauf des Spiels die absolute Power vermisst. Für mich müssen in so einer Partie die Fetzen fliegen. Das war mir einfach zu wenig", sagte Doll der "Bild"-Zeitung (Montag).

"Schon beim 1:1 in Hannover fand ich, dass man mehr Gegenwehr hätte zeigen müssen. Der HSV hat sich auch dort teilweise den Schneid abkaufen lassen", meinte Doll, der von 1990 bis 1991 für den HSV spielte und den Verein von Oktober 2004 bis Februar 2007 trainierte.

Den Kampf um den Aufstieg in die Bundesliga sei "jetzt voll entbrannt", sagte Doll und warnte: "Jeder weitere Aussetzer könnte das Ende aller Hoffnungen sein." Dass der HSV auf den Relegationsplatz kommen könnte und dann eventuell gegen Werder Bremen im Kampf um den Bundesliga-Platz antreten müsste, beunruhigt Doll: "Oh Gott. Eine Relegation gegen Werder will doch keiner erleben."