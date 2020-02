Klingbeil: FDP ist keine Partei der Mitte mehr

Berlin. Für den SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil ist die FDP keine Partei der Mitte mehr. Spätestens seit der Wahl des FDP-Kandidaten Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten Thüringens mit Stimmen auch von CDU und AfD sei das klar. "Da hat man einen Tabubruch begangen", sagte der SPD-Politiker am Montag in einer Sendung der "Bild"-Zeitung. Mit Blick auf das Ergebnis der Bürgerschaftswahl in Hamburg sagte Klingbeil: "Die Mitte ist in Hamburg eher Rot-Grün als FDP."