Hamburg. „Professorin werden, das muss man wirklich wollen. Es ist ein bisschen, wie Künstler sein. Wenn man nicht wirklich dafür brennt, geht es nicht.“ So sieht es Dörthe Engelcke, Wissenschaftlerin am Max-Planck-Institut für Privatrecht. Ihr selbst sei schon immer klar gewesen, dass sie Professorin werden möchte: „Die Forschung macht mir Spaß, und ich liebe, was ich tue.“ Immer noch lehren mehr Männer als Frauen an den Universitäten. Das liegt auch daran, dass die härteste Zeit der akademischen Karriere für Frauen häufig mit der Familiengründung zusammenfällt. „Viele Frauen scheiden freiwillig aus der Wissenschaft aus, weil sich Beruf und Familie nicht vereinbaren lassen“, sagt Engelcke. Drei Hamburger Forscherinnen berichten, wie sie ihre Lebenskonzepte und Karrieren vereinbaren.

In drei Jahren soll die Habilitation fertig sein, mit der sich Dörthe Engelcke auf Professuren bewerben kann. Die 36-Jährige forscht zu Familien- und Erbrecht in islamischen Ländern. Sie lebt in Hamburg, ihr Ehemann in Jordanien. Eines Tages möchte Dörthe Engelcke auch Kinder haben. Wie das funktionieren soll, plant sie jetzt aber noch nicht. „Das ist ein strukturelles Problem in Deutschland, es gibt zu wenige feste Stellen in der Wissenschaft. Entweder man wird Professor, oder man wird nichts. Das ist vielen zu unsicher, vor allem mit Kindern. Mir macht die Unsicherheit nichts aus. Wenn ich keine Professur bekomme, mache ich eben etwas anderes“, sagt die Wissenschaftlerin.

Weniger als eine Professur ist von einer Frau besetzt

In Hamburg ist weniger als eine von drei Professuren von Frauen besetzt. Bei den Studierenden sind Frauen seit Jahren in der Mehrzahl. Doch je höher der akademische Grad, desto niedriger wird der Frauenanteil. Die Hälfte der Doktoranden sind Frauen. Bei den Habilitationen liegt der Frauenanteil nur noch bei 37 Prozent. Fast alle Universitäten und Institute haben mittlerweile Programme aufgelegt, um mehr Frauen in die Hör­säle zu holen. Der Anteil der Professorinnen steigt nur langsam an.

Können die Förderprogramme Chancengleichheit für Männer und Frauen bringen? Ingrid Schirmer hat es an die Spitze geschafft, sie ist Informatik-Professorin an der Universität Hamburg. Sie ist verheiratet und hat keine Kinder, kann die Konflikte jüngerer Kolleginnen aber gut nachvollziehen: „Die Phase vor dem Ruf auf eine unbefristete Professur ist sehr arbeitsintensiv. Man übernimmt bereits Leitungsaufgaben, betreut Doktoranden, baut eigene Vorlesungen auf, man muss hochkarätig publizieren und fährt auf viele Konferenzen. Man organisiert selbst Tagungen, akquiriert Drittmittelprojekte und sollte am besten längere Forschungsaufenthalte im Ausland machen. Dies ist aber auch genau die Zeit, in der viele Frauen eine Familie gründen wollen. Sie konkurrieren mit Männern, die dies leichter auf später verschieben können, wenn sie eine unbefristete Stelle erhalten haben.“ Es scheint, es gebe keine Diskriminierung, aber strukturelle Benachteiligung.

Das könnte Sie auch noch interessieren:

Wie sich Forschung und Familie vereinbaren lassen, weiß Julia Lockhauserbäumer. Die Biochemikerin promoviert am Heinrich-Pette-Institut (HPI) für Virologie. Sie sucht bei Viren Ansatzpunkte für neue Medikamente. Während ihrer Promotion hat sie ein Kind bekommen und ein Jahr ausgesetzt. „Das hat nahtlos gut geklappt“, erzählt sie. In ihrer Schwangerschaft übernahm ein Labor­assistent die Aufgaben, die sie nicht mehr ausführen durfte. Julia Lockhau­serbäumer ist überzeugt, dass Chancengleichheit herrscht: „Wir haben am Institut einen Kinderspielraum und eine Kinder-Notbetreuung durch Erzieher. Das HPI denkt in dieser Hinsicht sehr fortschrittlich.“ Solche Angebote sollte es an allen Forschungsinstituten und Universitäten geben, findet sie. Trotz der Unterstützung möchte sie nach der Promotion nicht in der Forschung bleiben. „Inzwischen habe ich begriffen, was für ein wahnsinniger Aufwand es ist, Professorin zu werden. Ich weiß nicht, ob ich neben meinem Kind die Energie dazu aufbringen kann“, sagt die Biochemikerin. Sie kann sich vorstellen, Lehrerin zu werden, Forensikerin bei der Polizei oder Patentanwältin. Nur in der Forschung Karriere machen, das will sie nicht.